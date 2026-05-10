Пастка для водіїв: перевдягнені у форму дорожників патрульні виписали на трасі сотні штрафів

Минулого місяця поліцейські Нью-Йорка перевдягнулися в уніформу дорожніх служб, перевіряючи правила дорожнього руху. Під час операції "Hard Hat" було виписано майже 1000 штрафів нічого не підозрюючим водіям.

Поліція штату Нью-Йорк у співпраці з Департаментом транспорту провела чотири дні на автомагістралі, розмістивши одразу 12 загонів в зонах активних робіт в округах Вестчестер та Рокленд. Про це повідомляє видання New York Post.

Деякі поліцейські одягли помаранчеві шоломи та захисні жилети, які носять працівники ремонтних дорожніх служб. Така хитрість принесла свої плоди — патрульним вдалося виписати 967 штрафів.

Поліція проводить рейд на дорозі Фото: з відкритих джерел

Серед них був 401 штраф за перевищення швидкості, 138 штрафів за керування транспортним засобом у стані, що знижує увагу та швидкість реакції та 160 порушень Закону про переїзд, згідно з яким водії зобов'язані безпечно змінювати смугу руху або значно зменшувати швидкість перед будь-яким зупиненим транспортним засобом. Цей закон був прийнятий у 2024 році для захисту дорожніх працівників та співробітників екстрених служб у зоні активних робіт.

Відео дня

Поліцейський спостерігає за учасниками руху Фото: з відкритих джерел

За даними поліції, кількість штрафів збільшилася на 35% у порівнянні з минулим роком. У поліції штату Нью-Йорк також наголосили, що ця "пастка" для водіїв мала на меті привернути увагу до проблем безпеки в зонах підвищеної уваги.

Нагадаємо, у вересні 2023 року патрульні штату Джорджія зупинили водія, який їхав зі швидкістю 145 км/год у зоні зі швидкісним обмеженням 88 км/год. За це порушення кермувальник отримав штраф у 1,48 млн доларів.

Також Фокус писав, що жінка, яку у США переїхав власний автомобіль, отримала штраф.