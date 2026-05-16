В Украине могут пересмотреть правила ответственности за превышение скорости, — СМИ

В Верховной Раде рассматривают законодательные инициативы, по которым предусматривают более жесткий подход к наказанию за нарушения на дорогах. Речь идет о лимите превышения скорости, который теперь будет сокращен вдвое.

Сейчас водители могут получить штрафы за превышение скорости при превышении разрешенного лимита на 20 км/ч. Новые инициативы предусматривают снижение этого порога, пишет издание AutoChronicleHub.

"Ответственность может наступать уже за превышение скорости более чем на 10 км/ч. Это означает, что водителям придется внимательнее следить за скоростным режимом даже на знакомых участках дороги", — говорится в материале.

Также, как пишут СМИ, может измениться подход к формированию суммы штрафов. Теперь размер взысканий будет зависеть от того, насколько нарушители превысят разрешенную скорость движения транспорта.

"Такой подход предусматривает более жесткое наказание за значительное превышение скорости. Окончательные суммы и порядок применения новых правил еще должны быть определены после рассмотрения законопроектов", — отмечается в тексте.

Сейчас все предложения находятся на этапе рассмотрения, а на данный момент действующими остаются предыдущие правила. Новые штрафы и снижение порога до 10 км/ч еще не введены, но идеи законодателей, как добавляют журналисты, говорит о попытке усиления контроля скорости на участке, где присутствуют камеры автоматической фиксации.

Ранее Фокус сообщал об идее введения системы штрафных баллов. В полиции говорят, что пока введение этой системы не планируется, а в случае изменений всем водителям сообщат об этом.

Впоследствии стало известно, что Кабмин планирует изменить возраст водителей и категории прав. Правительство подало в парламент законопроект, который призван ввести новые правила регистрации авто и выдачи водительских удостоверений.