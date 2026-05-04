Правительство планирует изменить возраст водителей и категории прав: что стоит знать

Кабинет министров собирается обновить категории водительских удостоверений в соответствии с нормами ЕС. Выдавать права смогут местные власти.

Правительственный проект изменений в закон "О дорожном движении" (№15200) уже зарегистрирован в Верховной Раде. Он призван ввести новые правила регистрации авто и выдачи водительских удостоверений.

В частности, выдавать права и ставить авто на учет сможет местная власть. На правительство же возложат полномочия утверждения бланков водительских прав, техпаспорта и установления требований к электронным удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Новые категории водительских прав в Украине

Категории водительских удостоверений обновят и их станет больше.

АМ — двухколесные и трехколесные мопеды, а также легкие квадроциклы с нагрузкой до 350 кг. Они имеют объем двигателя до 50 куб. см и мощность до 4 кВт (5,4 л. с.). Максимальная скорость — 25-45 км/ч. Ими могут управлять лица в возрасте от 15 лет;

А1 — двухколесные мотоциклы с объемом двигателя до 125 куб. см и мощностью до 11 кВт (15 л. с.), а также трехколесные мотоциклы мощностью до 15 кВт (20,4 л. с.). Можно управлять с 16 лет;

А2 — мотоциклы с боковым прицепом или без него мощностью до 35 кВт (47,5 л. с.), и которые не переоборудованы из транспортного средства, мощность которого превышает 70 кВт (85 л. с.). Можно управлять с 18 лет;

А — мотоциклы с боковым прицепом или без него мощностью более 35 кВт (47,5 л. с.), а также трициклы мощностью более 15 кВт (20,4 л. с.). Можно управлять с 20 лет при условии двухлетнего стажа по категории А2 или с 24 лет — без стажа;

В1 — квадроциклы массой до 400 кг без нагрузки (или 550 кг — для грузовых моделей) и мощностью до 15 кВт (20,4 л. с.). Можно управлять с 16 лет;

В — легковые автомобили полной массой до 3500 кг и вместимостью до 8 пассажиров. Допускается прицеп массой до 750 кг. Как и раньше, права категории В будут выдавать с 18 лет. Управлять авто также можно будет с 17 лет при условии сопровождения лицом с водительским стажем не менее 2 лет;

ВЕ — авто с прицепом или полуприцепом, полная масса которого — до 3500 кг. Можно управлять с 18 лет;

С1 — грузовой транспорт массой от 3500 до 7500 кг и вместимостью до 8 пассажиров. Допускается прицеп весом до 750 кг. Можно управлять с 18 лет;

С1Е — авто категории С1 с прицепом массой 750 кг или категории В с прицепом весом 3500 кг при условии, что полная масса автопоезда — до 12 000 кг. Можно управлять с 18 лет;

С — грузовые авто массой более 3500 кг и вместимостью до 8 пассажиров. Можно управлять с 18 лет при условии получения профессии водителя или с 21 года;

СЕ — грузовое авто массой более 3500 кг с прицепом массой 750 кг. Водительские права выдаются с 18 лет после получения профессии водителя или с 21 года;

D1 — автобусы на 9-16 пассажиров длиной до 8 м. Можно управлять с 21 года;

D — автобусы вместимостью более 8 пассажиров. Можно управлять с 24 лет или с 21 года после получения профессии водителя;

DE — автобусы с прицепом массой до 750 кг. Водительские права можно получить с 24 лет или с 21 года после получения профессии водителя;

Tm (трамвай) и Tb (троллейбус) — можно управлять с 18 лет при условии получения профессии водителя.

