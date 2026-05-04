Уряд планує змінити вік водіїв та категорії прав: що варто знати

Кабінет міністрів збирається оновити категорії водійських посвідчень у відповідності з нормами ЄС. Видавати права зможе місцева влада.

Урядовий проєкт змін до закону "Про дорожній рух" (№15200) вже зареєстровано у Верховній Раді. Він покликаний запровадити нові правила реєстрації авто та видачі водійських посвідчень.

Зокрема, видавати права та ставити авто на облік зможе місцева влада. На уряд ж покладуть повноваження затвердження бланків водійських прав, техпаспорту та встановлення вимог до електронних посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Нові категорії водійських прав в Україні

Категорії водійських посвідчень оновлять і їх стане більше.

АМ — двоколісні та триколісні мопеди, а також легкі квадроцикли з навантаженням до 350 кг. Вони мають об’єм двигуна до 50 куб. см та потужність до 4 кВт (5,4 к. с.). Максимальна швидкість – 25-45 км/год. Ними моуть керувати особи віком від 15 років;

А1 — двоколісні мотоцикли з об’ємом двигуна до 125 куб. см і потужністю до 11 кВт (15 к. с.), а також триколісні мотоцикли потужністю до 15 кВт (20,4 к. с.). Можна керувати з 16 років;

А2 — мотоцикли з боковим причепом або без нього потужністю до 35 кВт (47,5 к. с.), та які не переобладнані з транспортного засобу, потужність якого перевищує 70 кВт (85 к. с.). Можна керувати з 18 років;

А — мотоцикли з боковим причепом чи без нього потужністю понад 35 кВт (47,5 к. с.), а також трицикли потужністю понад 15 кВт (20,4 к. с.). Можна керувати з 20 років за умови дворічного стажу за категорію А2 або з 24 років – без стажу;

В1 — квадроцикли масою до 400 кг без навантаження (або 550 кг – для вантажних моделей) та потужністю до 15 кВт (20,4 к. с.). Можна керувати з 16 років;

В – легкові автомобілі повною масою до 3500 кг і місткістю до 8 пасажирів. Допускається причеп масою до 750 кг. Як і раніше, права категорії В видаватимуть із 18 років. Керувати авто також можна буде з 17 років за умови супроводу особою із водійським стажем щонайменше 2 роки;

ВЕ – авто з причепом чи напівпричепом, повна маса якого – до 3500 кг. Можна керувати з 18 років;

С1 — вантажний транспорт масою від 3500 до 7500 кг і місткістю до 8 пасажирів. Допускається причеп вагою до 750 кг. Можна керувати з 18 років;

С1Е – авто категорії С1 із причепом масою 750 кг або категорії В із причепом вагою 3500 кг за умови, що повна маса автопоїзду – до 12 000 кг. Можна керувати з 18 років;

С — вантажні авто масою понад 3500 кг і місткістю до 8 пасажирів. Можна керувати з 18 років за умови здобуття професії водія або з 21 року;

СЕ — вантажне авто масою понад 3500 кг із причепом масою 750 кг. Водійські права видають із 18 років післяздобуття професії водія або з 21 року;

D1 — автобуси на 9-16 пасажирів завдовжки до 8 м. Можна керувати з 21 року;

D — автобуси місткістю понад 8 пасажирів. Можна керувати з 24 років або з 21 року після здобуття професії водія;

DE — автобуси з причепом масою до 750 кг. Водійські права можна отримати з 24 років або з 21 року після здобуття професії водія;

Tm (трамвай) і Tb (тролейбус) — можна керувати з 18 років за умови здобуття професії водія.

