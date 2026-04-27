В Україні пропонують запровадити безкоштовне розмитнення авто для військовослужбовців

Військовослужбовцям пропонують дозволити ввозити із-за кордону автомобілі з нульовим розмитненням, проте з низкою обмежень.

В Україні планують повернути безкоштовне розмитнення авто за умови, що їх завозять військовослужбовці або їх уповноважені представники. Відповідні проєкти законів №15194 та №15195 зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроєкти скасовують мито, акциз та ПДВ при розмитненні авто для військовослужбовців на час воєнного стану та 90 днів після його припинення чи скасування. Таке рішення покликане покращити забезпечення військовослужбовців автомобілями, які, зокрема, необхідні і для виконання завдань з оборони України.

Пільгове розмитнення авто пропонують дозволити для військовослужбовців, які мобілізовані або проходять службу за контрактом. Утім, законопроєкт передбачає низку обмежень.

Паркування в Києві подорожчає: як водії зможуть суттєво заощадити

Зокрема, одна особа зможе безкоштовно розмитнити лише один автомобіль. На транспортний засіб накладається обмеження на продаж (у тому числі, за довіреністю) упродовж 3 років.

Крім того, безкоштовне розмитнення планують дозволити лише для тих моделей, які не підпадають під податок на розкіш. Нагадаємо, що його сплачують власники автомобілів вартістю від 375 мінімальних зарплат (3 242 625 гривень у 2026 році) та віком до 5 років.

Раніше Фокус розповідав про умови запровадження техогляду авто в Україні.

Також ми писали про нові українські автомобільні номери оливкового кольору.