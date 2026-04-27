В Украине предлагают ввести бесплатную растаможку авто для военнослужащих

Военнослужащим предлагают разрешить ввозить из-за границы автомобили с нулевой растаможкой, однако с рядом ограничений.

В Украине планируют вернуть бесплатную растаможку авто при условии, что их завозят военнослужащие или их уполномоченные представители. Соответствующие проекты законов №15194 и №15195 зарегистрированы в Верховной Раде.

Законопроекты отменяют пошлину, акциз и НДС при растаможивании авто для военнослужащих на время военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены. Такое решение призвано улучшить обеспечение военнослужащих автомобилями, которые, в частности, необходимы и для выполнения задач по обороне Украины.

Льготную растаможку авто предлагают разрешить для военнослужащих, которые мобилизованы или проходят службу по контракту. Впрочем, законопроект предусматривает ряд ограничений.

В частности, один человек сможет бесплатно растаможить только один автомобиль. На транспортное средство накладывается ограничение на продажу (в том числе, по доверенности) в течение 3 лет.

Кроме того, бесплатную растаможку планируют разрешить только для тех моделей, которые не подпадают под налог на роскошь. Напомним, что его платят владельцы автомобилей стоимостью от 375 минимальных зарплат (3 242 625 гривен в 2026 году) и в возрасте до 5 лет.

