В Україні можуть переглянути правила відповідальності за перевищення швидкості, — ЗМІ

У Верховній Раді розглядають законодавчі ініціативи, за якими передбачають жорсткіший підхід до покарання за порушення на дорогах. Мова йде про ліміт перевищення швидкості, який тепер буде скорочено вдвоє.

Наразі водії можуть отримати штрафи за перевищення швидкості при перевищенні дозволеного ліміту на 20 км/год. Нові ініціативи передбачають зниження цього порогу, пише видання AutoChronicleHub.

"Відповідальність може наставати вже за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год. Це означає, що водіям доведеться уважніше стежити за швидкісним режимом навіть на знайомих ділянках дороги", — йдеться в матеріалі.

Також, як пишуть ЗМІ, може змінитися підхід до формування суми штрафів. Тепер розмір стягнень залежатиме від того, наскільки порушники перевищать дозволену швидкість руху транспорту.

"Такий підхід передбачає більш жорстке покарання за значне перевищення швидкості. Остаточні суми та порядок застосування нових правил ще мають бути визначені після розгляду законопроєктів", — зазначається в тексті.

Наразі всі пропозиції перебувають на етапі розгляду, а на цей момент чинними залишаються попередні правила. Нові штрафи та зниження порогу до 10 км/год ще не запроваджені, але ідеї законодавців, як додають журналісти, говорить про спробу посилення контролю швидкості на ділянка, де присутні камери автоматичної фіксації.

Раніше Фокус повідомляв про ідею запровадження системи штрафних балів. У поліції говорять, що наразі введення цієї системи не планується, а у випадку змін всім водіям повідомлять про це.

Згодом стало відомо, що Кабмін планує змінити вік водіїв та категорії прав. Уряд подав до парламенту законопроєкт, який покликаний запровадити нові правила реєстрації авто та видачі водійських посвідчень.