Компания Subaru представила обновленный Forester

Японский автоконцерн Subaru продолжает усовершенствовать свой хит Forester и теперь представил обновленный Forester Touring спустя чуть больше года после выхода шестого поколения на внутренний рынок.

Эта комплектация более доступна по цене, сообщает Сarscoops.

Снаружи Forester Touring получил неокрашенные черные передние и задние бамперы, а также соответствующие боковые накладки.

Внедорожник оснащен 18-дюймовыми алюминиевыми дисками с тем же пятиспицевым дизайном, что и в комплектациях Sport и X-Break, но с двухцветной алмазной огранкой.

Внутри салона — тканевая обивка с возможностью выбора черного или серо-платинового цвета. Кроме того, на сиденьях присутствует синяя строчка, а на рычаге переключения передач — серебристая.

Японский аналог, в отличие от комплектации для США, стандартно комплектуется 11,6-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. При этом цифровая приборная панель уступает место аналоговым циферблатам с 4,2-дюймовым дисплеем посередине.

В комплектации Touring также предусмотрено 10-позиционное сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, восьмипозиционное сиденье пассажира с электроприводом, подогрев передних и задних боковых сидений, а также электропривод складывания зеркал.

Клиенты могут выбрать комплектацию Touring EX, которая включает 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и систему помощи водителю Eyesight X ADAS, которой нет в базовой "начинке" Touring.

Остальная часть японской линейки включает в себя комплектации Sport EX с бронзовыми акцентами, Sport EX Black Selection в черном исполнении, внедорожную X-Break и флагманскую Premium EX (аналогичную американской версии Touring).

Технические характеристики внедорожника остались без изменений. Комплектации Touring, Touring EX, Sport и Sport EX оснащены 1,8-литровым четырехцилиндровым оппозитным двигателем с турбонаддувом, развивающим 174 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Такой мотор — "фишка" только японского рынка.

Мощность передается на все четыре колеса через вариатор и систему полного привода Subaru Symmetrical AWD.

Комплектации X-Break, X-Break EX и Premium EX предлагаются исключительно с самозаряжающейся гибридной системой (S:HEV). Она сочетает в себе 2,5-литровый оппозитный двигатель e-Boxer мощностью 158 л.с. (118 кВт / 160 PS) с тяговым электродвигателем мощностью 118 л.с. (88 кВт / 120 PS) и литий-ионной батареей емкостью 1,1 кВт⋅ч.

Новый Forester получил интеллектуальное зеркало заднего вида с более высоким разрешением, а также более быструю беспроводную зарядку для смартфонов. Все гибридные модели оснащены стандартной розеткой переменного тока 100 В, способной выдавать 1500 Вт электроэнергии.

Самая дешевая версия Touring стоит от $24 200.

