Компанія Subaru представила оновлений Forester

Японський автоконцерн Subaru продовжує вдосконалювати свій хіт Forester і тепер представив оновлений Forester Touring через трохи більше року після виходу шостого покоління на внутрішній ринок.

Ця комплектація більш доступна за ціною, повідомляє Сarscoops.

Зовні Forester Touring отримав нефарбовані чорні передні та задні бампери, а також відповідні бічні накладки.

Позашляховик оснащений 18-дюймовими алюмінієвими дисками з тим самим п'ятиспицевим дизайном, що і в комплектаціях Sport і X-Break, але з двокольоровим алмазним огранюванням.

Всередині салону — тканинна оббивка з можливістю вибору чорного або сіро-платинового кольору. Крім того, на сидіннях присутній синій рядок, а на важелі перемикання передач — сріблястий.

Японський аналог, на відміну від комплектації для США, стандартно комплектується 11,6-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи. При цьому цифрова приладова панель поступається місцем аналоговим циферблатам з 4,2-дюймовим дисплеєм посередині.

У комплектації Touring також передбачено 10-позиційне сидіння водія з електроприводом і функцією пам'яті, восьмипозиційне сидіння пасажира з електроприводом, підігрів передніх і задніх бічних сидінь, а також електропривод складання дзеркал.

Клієнти можуть обрати комплектацію Touring EX, яка охоплює 12,3-дюймову цифрову приладову панель і систему допомоги водієві Eyesight X ADAS, якої немає в базовій "начинці" Touring.

Інша частина японської лінійки охоплює комплектації Sport EX з бронзовими акцентами, Sport EX Black Selection у чорному виконанні, позашляхову X-Break і флагманську Premium EX (аналогічну американській версії Touring).

Технічні характеристики позашляховика залишилися без змін. Комплектації Touring, Touring EX, Sport і Sport EX оснащені 1,8-літровим чотирициліндровим опозитним двигуном з турбонаддувом, що розвиває 174 к.с. і 300 Нм крутного моменту. Такий мотор — "фішка" тільки японського ринку.

Потужність передається на всі чотири колеса через варіатор і систему повного приводу Subaru Symmetrical AWD.

Комплектації X-Break, X-Break EX та Premium EX пропонуються винятково із самозаряджальною гібридною системою (S:HEV). Вона поєднує в собі 2,5-літровий опозитний двигун e-Boxer потужністю 158 к.с. (118 кВт/160 PS) із тяговим електродвигуном потужністю 118 к.с. (88 кВт/120 PS) та літій-іонною батареєю ємністю 1,1 кВт⋅год.

Новий Forester отримав інтелектуальне дзеркало заднього виду з більш високою роздільною здатністю, а також більш швидку бездротову зарядку для смартфонів. Усі гібридні моделі оснащені стандартною розеткою змінного струму 100 В, здатною видавати 1500 Вт електроенергії.

Найдешевша версія Touring коштує від $24 200.

