От славы до руин: что осталось от легендарного автодрома Opel в Германии (фото)

В начале 1920-х годов компания Opel невиданный ранее овальный автодром длиной 1,5 км. Он стал самой быстрой трассой континента, который стал местом сбора автолюбителей.

Причиной строительства такого сооружения стали жалобы местных жителей на грохот двигателей во время заводских испытаний. Об этом пишет пользователь в Reddit, который побывал на остатках известного ранее автодрома.

Место расположения автодрома на карте ФРГ Фото: Скриншот

В пиковые годы (между 1920-м до начала Второй мировой войны) трасса собирала до 50 000 зрителей, а автомобили разгонялись до 140 км/ч. На тот момент, эта цифра выглядела почти как фантастическая.

Впоследствии весь процесс тестирования машин превратили в эффектное зрелище. На этом же треке проводились открытые тесты новых моделей Opel.

Автодром компании Опель между 1920-1940 годов Фото: Reddit

Но золотая эпоха длилась недолго, ведь Вторая мировая война перевернула судьбу трассы. После ее окончания территорию заняла американская армия, а в 1946-м использование автодрома окончательно прекратилось.

Трасса за 75 лет почти полностью исчезла Фото: Reddit

Десятилетие за десятилетием деревья и кусты поглощали то, что когда-то гремело моторами и ревело толпами. От всей трассы остался лишь один фрагмент — крутой откос поворота, который лес еще не успел уничтожить.

От автодрома Опеля сейчас осталось несколько фрагментов Фото: Reddit

Сегодня это место находят разве что исследователи заброшенных объектов. Автор фотографий говорит, что сейчас к этой локации интерес проявляют фанаты машин и местные сталкеры в Германии.

