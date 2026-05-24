Від слави до руїн: що залишилося від легендарного автодрому Opel у Німеччині (фото)
На початку 1920-х років компанія Opel небачений раніше овальний автодром завдовжки 1,5 км. Він став найшвидшою трасою континенту, який став місцем збору автолюбителів.
Причиною будівництва такої споруди стали скарги місцевих мешканців на гуркіт двигунів під час заводських випробувань. Про це пише користувач у Reddit, який побував на залишках відомого раніше автодрому.
У пікові роки (між 1920-м до початку Другої світової війни) траса збирала до 50 000 глядачів, а автомобілі розганялися до 140 км/год. На той момент, ця цифра виглядала майже як фантастична.
Згодом весь прцоес тестування машин перетворили на ефектне видовище. На цьому ж треку здійснювали відкриті тести нових моделей Opel.
Але золота епоха тривала недовго, адже Друга світова війна перевернула долю траси. Після її закінчення територію зайняла американська армія, а в 1946-му використання автодрому остаточно припинилося.
Десятиліття за десятиліттям дерева і кущі поглинали те, що колись гриміло моторами і ревіло натовпами. Від усієї траси залишився лише один фрагмент — крутий укіс повороту, який ліс ще не встиг знищити.
Сьогодні це місце знаходять хіба що дослідники покинутих об'єктів. Автор світлин каже, що нині до цієї локації інтерес проявляють фанати машин і місцеві сталкери в Німеччині.
