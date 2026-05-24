Від слави до руїн: що залишилося від легендарного автодрому Opel у Німеччині (фото)

На початку 1920-х років компанія Opel небачений раніше овальний автодром завдовжки 1,5 км. Він став найшвидшою трасою континенту, який став місцем збору автолюбителів.

Причиною будівництва такої споруди стали скарги місцевих мешканців на гуркіт двигунів під час заводських випробувань. Про це пише користувач у Reddit, який побував на залишках відомого раніше автодрому.

Місце розташування автодрому на карті ФРН Фото: Скриншот

У пікові роки (між 1920-м до початку Другої світової війни) траса збирала до 50 000 глядачів, а автомобілі розганялися до 140 км/год. На той момент, ця цифра виглядала майже як фантастична.

Згодом весь прцоес тестування машин перетворили на ефектне видовище. На цьому ж треку здійснювали відкриті тести нових моделей Opel.

Автодром компанії Опель між 1920-1940 років Фото: Reddit

Але золота епоха тривала недовго, адже Друга світова війна перевернула долю траси. Після її закінчення територію зайняла американська армія, а в 1946-му використання автодрому остаточно припинилося.

Траса за 75 років майже повністю зникла Фото: Reddit

Десятиліття за десятиліттям дерева і кущі поглинали те, що колись гриміло моторами і ревіло натовпами. Від усієї траси залишився лише один фрагмент — крутий укіс повороту, який ліс ще не встиг знищити.

Від автодрому Опеля нині лишилося кілька фрагментів Фото: Reddit

Сьогодні це місце знаходять хіба що дослідники покинутих об'єктів. Автор світлин каже, що нині до цієї локації інтерес проявляють фанати машин і місцеві сталкери в Німеччині.

