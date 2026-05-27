Возрожденный автобренд из Италии до неузнаваемости обновил китайский кроссовер (видео)

Itala Automobili, исторический итальянский автомобильный бренд, основанный в Турине в 1904 году, который прекратил свою работу в 1934 году, вернулся на рынок. Сегодня он принадлежит группе DR Automobiles и используется для адаптации и выпуска автомобилей на базе китайских моделей.

Первым новым продуктом возрожденного автопроизводителя стал переосмысленный Trumpchi GS3 от Italdesign, сообщает Carscoops.

Созданная для DR Automobiles Groupe, Itala 35, как полагают, является обновленной версией Trumpchi GS3 от GAC.

Italdesign не стали вдаваться в подробности, но заявили, что в основном сосредоточились на передней и задней частях, проведя "полную переработку всех не несущих пластиковых деталей, включая бамперы, верхнюю часть капота, заднюю дверь и спойлер".

Некоторые элементы, такие как световые приборы, остались прежними, но они были "интегрированы в новую концепцию".

Что особенного в Itala 35

Авто может похвастаться большой решеткой радиатора в стиле SEAT, по бокам которой расположены зауженные фары и заметный логотип Itala, широким центральным воздухозаборником, а также закругленной нижней губой.

У него обтекаемый кузов и утопленные дверные ручки, наклонное лобовое стекло, пластиковые накладки на кузов и угловатое заднее стекло.

Интерьер

Модель имеет руль с плоским основанием и два цифровых дисплея. В отделке использованы глянцевые черные пластиковые элементы, а рычаг переключения передач сделан в очень минималистичном стиле.

Интерьер дополняют мягкая приборная панель и металлические решетки динамиков.

Технические характеристики

35-я модель оснащена 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 270 Нм, передающим мощность на передние колеса через семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, а расход топлива, по заявлению Itala, — 6,8 л/100 км в смешанном цикле.

Длина кроссовера 4410 мм, ширина 1850 мм и высота 1600 мм. Колесная база составляет 2650 мм.

Объем багажника — 341 литр, а при сложенных сидениях второго ряда увеличивается до 1271 литра.

В дальнейшем планируется разработка пяти- и семиместных моделей Itala, известных как 56 и 61.

Новая Itala 35 поступит в продажу в Италии в сентябре этого года. Стоимость авто стартует примерно с 35 000 евро.

