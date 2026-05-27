Відроджений автобренд з Італії до невпізнання оновив китайський кросовер (відео)

Itala Automobili, історичний італійський автомобільний бренд, заснований в Турині в 1904 році, який припинив свою роботу в 1934 році, повернувся на ринок. Сьогодні він належить групі DR Automobiles і використовується для адаптації та випуску автомобілів на базі китайських моделей.

Першим новим продуктом відродженого автовиробника став переосмислений Trumpchi GS3 від Italdesign, повідомляє Carscoops.

Створена для DR Automobiles Groupe, Itala 35, як вважають, є оновленою версією Trumpchi GS3 від GAC.

Italdesign не стали вдаватися в подробиці, але заявили, що здебільшого зосередилися на передній і задній частинах, провівши "повне перероблення всіх пластикових деталей, що не несуть, включно з бамперами, верхньою частиною капота, задніми дверцятами і спойлером".

Деякі елементи, такі як світлові прилади, залишилися колишніми, але вони були "інтегровані в нову концепцію".

Що особливого в Itala 35

Авто може похизуватися великою решіткою радіатора в стилі SEAT, з боків якої розташовані завужені фари і помітний логотип Itala, широким центральним повітрозабірником, а також закругленою нижньою губою.

У нього обтічний кузов і втоплені дверні ручки, похиле лобове скло, пластикові накладки на кузов і незграбне заднє скло.

Фото: Itala Automobili

Інтер'єр

Модель має кермо з плоскою основою і два цифрові дисплеї. В оздобленні використані глянцеві чорні пластикові елементи, а важіль перемикання передач зроблений у дуже мінімалістичному стилі.

Інтер'єр доповнюють м'яка приладова панель і металеві решітки динаміків.

Технічні характеристики

35-та модель оснащена 1,5-літровим турбованим чотирициліндровим двигуном потужністю 170 к.с. і обертовим моментом 270 Нм, який передає потужність на передні колеса через семиступінчасту роботизовану коробку передач з подвійним зчепленням.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,5 секунди. Максимальна швидкість становить 190 км/год, а витрата палива, за заявою Itala, — 6,8 л/100 км у змішаному циклі.

Довжина кросовера 4410 мм, ширина 1850 мм і висота 1600 мм. Колісна база становить 2650 мм.

Об'єм багажника — 341 літр, а при складених сидіннях другого ряду збільшується до 1271 літра.

Надалі планується розробка п'яти- і семимісних моделей Itala, відомих як 56 і 61.

Нова Itala 35 надійде в продаж в Італії у вересні цього року. Вартість авто стартує приблизно з 35 000 євро.

