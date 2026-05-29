В единственном экземпляре: японцы представили тюнингованый родстер Tommykaira ZZ EV

Модель Number Nine Works Sweep 9, обновленная версия снятого с производства японского родстера Tommykaira ZZ EV, представлена в качестве дорожной версии 2026.

Это авто без преувеличения можно назвать уникальным, поскольку оно выпущено только в одном экземпляре, сообщает CarScoops.

Несмотря на то, что Tommykaira ZZ — редкий японский спортивный автомобиль, который перестали выпускать в 2021 года. Однако это не остановило автомобильного дизайнера Рюхэя Ишимару и инженера Юдзи Фудзицуки, ответственного за разработку второго поколения Tommykaira ZZ в их желании обновить спорткар.

Оба специалиста ранее работали в GLM, бренде, который создал второе поколение Tommykaira, но со временем их пути разошлись, и они начали работу в собственных компаниях: независимой дизайн-студии Fortmarei и инженерной фирме Number 9 Works.

В 2026-м Ишимару и Фудзицуки занялись обновлением Tommykaira ZZ. Их целью было перепроектировать переднюю часть кузова, сохранив качество заводской комплектации, заднюю часть и оригинальную окраску.

Они также хотели, чтобы получившийся автомобиль полностью соответствовал японским правилам безопасности, что добавило проекту еще один уровень сложности.

Изюминкой Number Nine Works Sweep 9 являются ультратонкие светодиодные фары вытянутой формы, которые выглядят гораздо изящнее оригинальных. Они сочетаются с дополнительными светодиодами на бампере, получившем более лаконичный дизайн без воздухозаборников.

Передняя часть без решетки радиатора и скульптурные передние крылья хорошо сочетаются с остальной частью кузова в профиле.

Вся конструкция была создана инженером, дизайнером и несколькими опытными мастерами. Что еще важнее, это полностью функциональная модель с японскими номерными знаками, на которой можно ездить по дорогам общего пользования.

Как и следовало ожидать, Number Nine Works Sweep 9 не имеет никаких улучшений характеристик или шасси по сравнению с базовым автомобилем.

В отличие от оригинального Tommykaira ZZ 90-х годов, который оснащался 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, второе поколение, дебютировавшее в 2014 году, имеет полностью электрическую силовую установку. Спортивный автомобиль построен на шасси типа "ванна" с одним электродвигателем, развивающим 305 л.с. и 415 Нм крутящего момента.

"Number Nine Works Sweep 9 — это технологический демонстратор 2026 года, разрешенный для использования на дорогах общего пользования, построенный на платформе Tommykaira ZZ EV, который сочетает в себе строгие требования безопасности с оригинальным дизайном. Для меня это очень личный "момент истины", поскольку это сотрудничество с оригинальным инженером спустя 10 лет", — признался Ишимару.

