Осовремененная классика: представлен новый спорткар Cobra (фото)

Легендарная Cobra впервые получила версию в кузове купе. Спорткар предлагается с двигателями V8 мощностью до 800 сил.

Купе пополнило линейку AC Cobra нового поколения и поступит в производство с 2027 года. Об этом сообщает издание Autocar.

Именно британская компания AC Cars (вместе с Кэролом Шелби) с 60-х годов выпускала аутентичные Cobra, ведь в основе этой модели лежал родстер AC Ace. В 2023 году дебютировала новая генерация модели.

Стоит отметить, что купе Cobra существовали и раньше, однако были гоночными, а не серийными. Современная модель сохраняет знакомый дизайн с длинным капотом, широкой решеткой радиатора и круглыми фарами. Его задняя часть заостренная — как у гоночного Shelby Cobra Daytona.

Новая AC Cobra Coupe больше оригинального спорткара — достигает 4,23 м в длину и 1,98 м в ширину при колесной базе 2,57 м. Кузов купе изготовлен из карбона и установлен на алюминиевое шасси. Масса составляет 1450-1600 кг. Авто получило современные диодные фары и большие колесные диски.

Салон AC Cobra Coupe выдержан в классическом стиле, однако имеет улучшенную отделку кожей, алькантарой и карбоном. Кроме того, установили кондиционер, электростеклоподъемники и мультимедийную систему с тачскрином.

Купе AC Cobra сохраняет V8 от Ford. 5,0-литровый двигатель развивает 450 л. с. в атмосферном исполнении и 720 или 800 сил — с компрессором. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 10-ступенчатую автоматическую КПП. Спорткар получил самоблокирующийся дифференциал и современную независимую подвеску всех колес.

Цена Cobra Coupe стартует с 399 000 фунтов стерлингов ($535 000). В AC Cars планируют нарастить объемы производства и собирать по 1000 купе и кабриолетов Cobra в год.

