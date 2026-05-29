Осучаснена класика: представлено новий спорткар Cobra (фото)

Легендарна Cobra уперше отримала версію в кузові купе. Спорткар пропонують із двигунами V8 потужністю до 800 сил.

Купе поповнило лінійку AC Cobra нового покоління і надійде у виробництво з 2027 року. Про це повідомляє видання Autocar.

Саме британська компанія AC Cars (разом із Керолом Шелбі) із 60-х років випускала автентичні Cobra, адже в основі цієї моделі лежав родстер AC Ace. У 2023 році дебютувала нова генерація моделі.

Задня частина купе загострена Фото: Autocar

Варто відзначити, що купе Cobra існували і раніше, проте були гоночними, а не серійними. Сучасна модель зберігає знайомий дизайн із довгим капотом, широкою решіткою радіатора та круглими фарами. Його задня частина загострена — як у гоночного Shelby Cobra Daytona.

Нова AC Cobra Coupe більша за оригінальний спорткар — сягає 4,23 м завдовжки та 1,98 м завширшки при колісній базі 2,57 м. Кузов купе виготовлений із карбону та встановлений на алюмінієве шасі. Маса становить 1450-1600 кг. Авто отримало сучасні діодні фари та великі колісні диски.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Autocar

Салон AC Cobra Coupe витриманий у класичному стилі, проте має покращене оздоблення шкірою, алькантарою і карбоном. Крім того, встановили кондиціонер, електросклопідіймачі та мультимедійну систему із тачскріном.

Купе AC Cobra зберігає V8 від Ford. 5,0-літровий двигун розвиває 450 к. с. в атмосферному виконанні та 720 або 800 сил — із компресором. Можна обрати 6-ступінчасту механічну або 10-ступінчасту автоматичну КПП. Спорткар отримав самоблокувальний диференціал та сучасну незалежну підвіску всіх коліс.

Спорткар випускатимуть у версіях потужністю до 800 сил Фото: Autocar

Ціна Cobra Coupe стартує з 399 000 фунтів стерлінгів ($535 000). В AC Cars планують наростити об'єми виробництва та збирати по 1000 купе і кабріолетів Cobra на рік.

