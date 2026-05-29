В єдиному екземплярі: японці представили тюнінгований родстер Tommykaira ZZ EV

Модель Number Nine Works Sweep 9, оновлена версія знятого з виробництва японського родстера Tommykaira ZZ EV, представлена як дорожня версія 2026 року.

Це авто без перебільшення можна назвати унікальним, оскільки воно випущене тільки в одному екземплярі, повідомляє CarScoops.

Попри те, що Tommykaira ZZ — рідкісний японський спортивний автомобіль, який припинили випускати у 2021 році. Однак це не зупинило автомобільного дизайнера Рюхея Ішимару та інженера Юдзі Фудзіцукі, відповідального за розробку другого покоління Tommykaira ZZ, у їхньому бажанні оновити спорткар.

Обидва фахівці раніше працювали в GLM, бренді, який створив друге покоління Tommykaira, але з часом їхні шляхи розійшлися, і вони розпочали роботу у власних компаніях: незалежній дизайн-студії Fortmarei та інженерній фірмі Number 9 Works.

У 2026-му Ішимару і Фудзіцукі зайнялися оновленням Tommykaira ZZ. Їхньою метою було перепроектувати передню частину кузова, зберігши якість заводської комплектації, задню частину та оригінальне забарвлення.

Вони також хотіли, щоб отриманий автомобіль повністю відповідав японським правилам безпеки, що додало проєкту ще один рівень складності.

Родзинкою Number Nine Works Sweep 9 є ультратонкі світлодіодні фари витягнутої форми, які мають набагато витонченіший за оригінальні. Вони поєднуються з додатковими світлодіодами на бампері, що отримав більш лаконічний дизайн без повітрозабірників.

Передня частина без решітки радіатора та скульптурні передні крила гарно поєднуються з рештою кузова в профілі.

Уся конструкція була створена інженером, дизайнером і кількома досвідченими майстрами. Що ще важливіше, це повністю функціональна модель з японськими номерними знаками, на якій можна їздити дорогами загального користування.

Як і слід було очікувати, Number Nine Works Sweep 9 не має жодних поліпшень характеристик або шасі порівняно з базовим автомобілем.

На відміну від оригінального Tommykaira ZZ 90-х років, який оснащувався 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном, друге покоління, яке дебютувало в 2014 році, має повністю електричну силову установку. Спортивний автомобіль побудований на шасі типу "ванна" з одним електродвигуном, що розвиває 305 к.с. і 415 Нм крутного моменту.

Tommykaira ZZ — маловідомий японський спортивний автомобіль

"Number Nine Works Sweep 9 — це технологічний демонстратор 2026 року, дозволений для використання на дорогах загального користування, побудований на платформі Tommykaira ZZ EV, який поєднує в собі суворі вимоги безпеки з оригінальним дизайном. Для мене це дуже особистий "момент істини", оскільки це співпраця з оригінальним інженером через 10 років", — зізнався Ішимару.

