С 1 июля на АЗС появятся новые виды бензина: что изменится для водителей и авто

С 1 июля украинский рынок должен перейти на бензин Е5 и Е10 с содержанием 5% и 10% биоэтанола. Эксперт рынка нефтепродуктов Дмитрий Леушкин объяснил, что такое топливо давно используют в Европе и его можно смешивать со старым бензином.

Он отметил, что речь идет фактически о таком же бензине, который уже закупается и используется в европейских странах. Такое мнение Леушкин высказал в эфире "Киев24". Эксперт пояснил, не видит оснований ожидать турбулентности или резких проблем для водителей.

Леушкин также обратил внимание, что бензин с добавлением биоэтанола может быть даже дешевле. По его словам, Украина способна производить такое топливо самостоятельно, а часть сетей АЗС также имеет возможность производить его собственными силами.

"Сейчас только один вопрос, чтобы они сами не начали здесь больше того спирта добавлять, чем по нормам будет определено. Кстати, о контроле качества. Какой орган это должен регулировать и каким образом это все должно происходить? Как понять, что не добавили биоэтанола больше, чем нужно, чтобы удешевить или получить выгоду непосредственно тем, кто продает это топливо?", — отметил Леушкин.

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Эксперт пояснил, что с дизельным топливом ситуация проще. По его словам, при избыточном содержании спирта оно может становиться менее жирным, а в бытовых условиях это иногда проверяют примитивным способом — смачивают тряпку дизелем и подносят зажигалку. Если вспышка получается очень сильной, это может свидетельствовать о чрезмерном количестве этанола.

"А с бензином это сложнее, здесь уже без лаборатории никак не справиться. Это должна определять госинспекция, но качество работы госинспекции пока оставляет желать лучшего, если мы говорим непосредственно о том, что ждет водителей. Если, например, у водителя в баке залит бензин А-95, который еще без биоэтанола, а с первого июля ему нужно будет заправить полбака нового бензина, то возникает вопрос: можно ли их смешивать? Нужно ли как-то готовить автомобиль к этому?", — подчеркнул Леушкин.

В то же время эксперт не советует оставлять бензин с биоэтанолом в баке на длительное время. Особенно это касается топлива, купленного на сомнительных или малоизвестных АЗС.

Леушкин пояснил, что бензин с добавлением биоэтанола имеет свойство расслаиваться. В таком случае спирт может оседать снизу, а бензин будет оставаться сверху, что потенциально способно негативно влиять на работу автомобиля.

Напомним, что цены на бензин в Украине в последнее время продолжали снижаться на фоне благоприятной ситуации на мировом нефтяном рынке. Эксперты прогнозировали дальнейшее удешевление топлива на украинских АЗС в случае сохранения текущих тенденций. Также специалисты отмечали, что переход на бензин с биоэтанолом не должен существенно повлиять на стоимость топлива для потребителей.

Ранее мы также информировали, что индийская компания Hero представила мотоциклы, способные работать на топливе с очень высоким содержанием этанола. По данным производителя, отдельные модели могут использовать почти чистый спирт в качестве топлива без существенных изменений в конструкции двигателя. Проект стал частью программы развития альтернативных видов топлива и уменьшения зависимости от традиционных нефтепродуктов.