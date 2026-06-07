З 1 липня на АЗС з'являться нові види бензину: що зміниться для водіїв та авто

З 1 липня український ринок має перейти на бензин Е5 і Е10 із вмістом 5% та 10% біоетанолу. Експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льоушкін пояснив, що таке пальне давно використовують у Європі і його можна змішувати зі старим бензином.

Він зазначив, що йдеться фактично про такий самий бензин, який уже закуповується та використовується в європейських країнах. Таку думку Льоушкін висловив в етері "Київ24". Експерт пояснив, не бачить підстав очікувати турбулентності або різких проблем для водіїв.

Льоушкін також звернув увагу, що бензин із додаванням біоетанолу може бути навіть дешевшим. За його словами, Україна здатна виробляти таке пальне самостійно, а частина мереж АЗС також має можливість виробляти його власними силами.

"Зараз тільки одне питання, щоб вони самі не почали тут більше того спирту додавати, ніж за нормами буде визначено. До речі, про контроль якості. Який орган це має регулювати і яким чином це все має відбуватися? Як зрозуміти, що не додали біоетанолу більше, ніж потрібно, щоб здешевшити чи отримати вигоду безпосередньо тим, хто продає це пальне?", — зазначив Льоушкін.

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Експерт пояснив, що з дизельним пальним ситуація простіша. За його словами, за надмірного вмісту спирту воно може ставати менш жирним, а в побутових умовах це іноді перевіряють примітивним способом — змочують ганчірку дизелем і підносять запальничку. Якщо спалах виходить дуже сильним, це може свідчити про надмірну кількість етанолу.

"А з бензином це складніше, тут уже без лабораторії ніяк не впоратися. Це має визначати держінспекція, але якість роботи держінспекції наразі залишає бажати кращого.Якщо ми говоримо безпосередньо про те, що чекає водіїв. Якщо, наприклад, у водія в баку залитий бензин А-95, який ще без біоетанолу, а з першого липня йому потрібно буде заправити пів бака нового бензину, то виникає питання: чи можна їх змішувати? Чи потрібно якось готувати автомобіль до цього?", — наголосив Льоушкін.

Водночас експерт не радить залишати бензин із біоетанолом у баку на тривалий час. Особливо це стосується пального, купленого на сумнівних або маловідомих АЗС.

Льоушкін пояснив, що бензин із додаванням біоетанолу має властивість розшаровуватися. У такому разі спирт може осідати знизу, а бензин залишатиметься зверху, що потенційно здатне негативно впливати на роботу автомобіля.

Нагадаємо, що ціни на бензин в Україні останнім часом продовжували знижуватися на тлі сприятливої ситуації на світовому нафтовому ринку. Експерти прогнозували подальше здешевлення пального на українських АЗС у разі збереження поточних тенденцій. Також фахівці зазначали, що перехід на бензин із біоетанолом не повинен суттєво вплинути на вартість пального для споживачів.

Раніше ми також інформували, що індійська компанія Hero представила мотоцикли, здатні працювати на паливі з дуже високим вмістом етанолу. За даними виробника, окремі моделі можуть використовувати майже чистий спирт як пальне без суттєвих змін у конструкції двигуна. Проєкт став частиною програми розвитку альтернативних видів пального та зменшення залежності від традиційних нафтопродуктів.