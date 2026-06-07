Шесть лучших электромобилей для семьи в 2026 году: что выбрать и почему (фото)

Рост стоимости жизни и цен на топливо заставляет семьи задуматься о переходе на электромобиль. Поэтому эксперты назвали ряд лучших вариантов для приобретения в 2026-м.

Сейчас ключевыми параметрами для выбора автомобилей является общее количество пассажиров, запас заряда батареи для продолжительности поездки, цена и класс транспортного средства. Об этом пишет издание Car Expert.

Hyundai Inster

Этот компактный SUV для небольших семей, который удивляет своей вместительностью. Детские кресла устанавливаются без проблем, а двойная коляска легко влезает в багажник; отдельным преимуществом является розетка в переднем отсеке для ног и режим белого шума для младенцев.

Hyundai Inster Фото: из открытых источников

Запас хода 293-360 км достаточен для нескольких дней между зарядками, а съемный пол багажника добавляет еще 10 см глубины при необходимости.

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Jaecoo J5

Стильный пятиместный SUV для тех, кому нужно разместить три детских кресла на заднем сиденье. Водитель ростом до 186 см чувствует себя комфортно даже с передним детским креслом сзади.

Jaecoo J5 Фото: из открытых источников

Машина имеет запас хода 400 км подходит как для ежедневных поездок, так и для небольших путешествий. В багажнике хватает места для двойной коляски с дополнительной глубиной под полом.

GAC Aion UT

Доступный минималистичный хэтчбек с хорошим пространством для семей. Три детских кресла размещаются в ряд сзади, а запас хода 430 км с легкостью покрывает школьные маршруты и ежедневные поездки.

GAC Aion UT Фото: из открытых источников

Просторный багажник с дополнительными 10 см глубины делает его практичным выбором за разумную цену. Сейчас автомобиль, как говорят эксперты, имеет потенциал стать одним из самых интересных образцов электроторанспорта.

Kia EV3

Гибкий электромобиль для родителей, которые не хотят переходить на больший класс. Выдвижной столик спереди и розетка сзади превращают его в мобильный офис.

Kia EV3 Фото: из открытых источников

Авто запас хода 436-604 км в зависимости от комплектации делает его одним из самых универсальных в этом списке. Три детских кресла размещаются в различных комбинациях на заднем сиденье.

Hyundai Ioniq 5

Наиболее вместительный вариант в списке с самым большим багажником, куда влезает 15 пакетов с продуктами или двойная коляска. Три детских кресла комфортно размещаются во втором ряду, а встроенные шторки на окнах и режим белого шума делают салон идеальной средой для младенцев.

Hyundai Ioniq 5 Фото: из открытых источников

Автомобиль имеет запас хода 448-570 км и наличие сверхбыстрой зарядки. Эти параметры делают его реалистичным вариантом как для повседневности, так и для отпусков.

Kia EV9

Лучший выбор для больших семей с тремя рядами сидений и местом для пяти детских кресел одновременно. Запас хода 443-512 км, USB-C порты и дефлекторы во всех трёх рядах, встроенные шторки и просторный багажник на девять пакетов даже со всеми семью местами.

Kia EV9 Фото: из открытых источников

Эти параметры делают его максимально удобным для семейных поездок. Цифровые боковые зеркала в топовой комплектации требуют привыкания, но камеры парковки компенсируют это со значительной экономией.

Ранее Фокус сообщал о самых популярных электрокарах в Украине. Спрос на электромобили в Украине стабильно растет, несмотря на сложную ситуацию в стране.

Впоследствии сообщалось, какие электромобили превосходят Tesla. Существуют электромобили, превосходящие Tesla по запасу хода, скорости зарядки, внутреннему пространству, внедорожным характеристикам и даже эксплуатационным расходам.