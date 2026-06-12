Украинцам могут запретить ездить на самокатах с телефоном в руках: что известно

В Украине впервые готовятся урегулировать использование электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. Законопроект № 3023 предусматривает запрет на использование телефона во время движения, а также на управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По её словам, правительство готовит законодательное регулирование использования электросамокатов, моноколес и других легких электрических средств передвижения, а профильный комитет уже рекомендовал соответствующий законопроект к принятию.

Профильный комитет уже рекомендовал принять законопроект № 3023, касающийся электросамокатов, моноколес и других легких электрических средств передвижения.

Документ устанавливает правила движения для такого транспорта. Пользователям разрешат передвигаться по велосипедным дорожкам и велополосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине. Также водителей обяжут использовать световые и светоотражающие элементы в темное время суток.

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Законопроект не вводит отдельной категории водительских удостоверений для пользователей электросамокатов. В то же время он признает их полноценными участниками дорожного движения, устанавливает единые правила и определяет механизм ответственности за нарушения, а также распределение ответственности между пользователями и прокатными сервисами.

По словам Юлии Свириденко, за первые пять месяцев 2026 года количество ДТП с участием такого транспорта выросло на 66,8%. В результате аварий люди получают травмы и гибнут, в том числе дети. Премьер-министр подчеркнула, что правила для пользователей электросамокатов и другого легкого персонального транспорта должны быть четкими и понятными для всех участников дорожного движения.

Кроме того, правительство работает над развитием системы автоматической фиксации нарушений. В настоящее время на дорогах работает около 377 камер, а их количество планируется увеличить до более чем 410 комплексов. По словам Свириденко, там, где действует автоматический контроль, водители чаще соблюдают правила.

Наибольшее количество ДТП по вине водителей электросамокатов зафиксировано в Одесской области — 11 случаев в 2025 году и 12 за пять месяцев 2026-го. Далее следуют Львовская, Винницкая, Волынская и Киевская области. Среди типичных нарушений — столкновения с автомобилями, наезды на пешеходов и побег с места аварии.

В случае принятия парламентом этот закон станет первым комплексным правовым регулированием в сфере персонального электротранспорта в Украине.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15283, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения для пользователей электросамокатов. Документ предлагает ввести штрафы от 1 700 до 17 000 гривен, а за повторные нарушения — конфискацию транспорта и исправительные работы. Также законопроект предусматривает повышение штрафов для пешеходов, велосипедистов, извозчиков и погонщиков животных.

Кроме того, ранее на сайте Киевской городской государственной администрации была зарегистрирована петиция с призывом запретить пользование электросамокатами лицам до 18 лет. Ее автор предлагает ввести штраф в размере 10 тысяч гривен для родителей, которые позволяют несовершеннолетним управлять таким транспортом, а также развивать велоинфраструктуру для безопасного передвижения велосипедистов и пользователей электросамокатов.