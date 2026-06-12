Українцям можуть заборонити їздити на самокатах із телефоном у руках: що відомо

В Україні готуються вперше врегулювати використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Законопроєкт №3023 передбачає заборону користуватися телефоном під час руху, а також керувати транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд готує законодавче врегулювання використання електросамокатів, моноколіс та інших легких електричних засобів пересування, а профільний комітет уже рекомендував відповідний законопроєкт до ухвалення.

Профільний комітет уже рекомендував до ухвалення законопроєкт №3023, який стосується електросамокатів, моноколіс та інших легких електричних засобів пересування.

Документ визначає правила руху для такого транспорту. Користувачам дозволять пересуватися велосипедними доріжками та велосмугами, а за їх відсутності — правим краєм проїзної частини або узбіччям. Також водіїв зобов’яжуть використовувати світлові та світлоповертальні елементи в темну пору доби.

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Окремої категорії водійських посвідчень для користувачів електросамокатів законопроєкт не вводить. Водночас він визнає їх повноцінними учасниками дорожнього руху, встановлює єдині правила та визначає механізм відповідальності за порушення, а також розподіл відповідальності між користувачами й сервісами прокату.

За словами Юлії Свириденко, за перші п’ять місяців 2026 року кількість ДТП за участю такого транспорту зросла на 66,8%. Унаслідок аварій люди отримують травми та гинуть, зокрема діти. Прем’єр-міністерка наголосила, що правила для користувачів електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту мають бути чіткими й зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху.

Крім того, уряд працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Наразі на дорогах працює близько 377 камер, а їхню кількість планують збільшити до понад 410 комплексів. За словами Свириденко, там, де діє автоматичний контроль, водії частіше дотримуються правил.

Найбільше ДТП з вини водіїв електросамокатів зафіксували на Одещині — 11 випадків у 2025 році та 12 за п’ять місяців 2026-го. Далі йдуть Львівщина, Вінниччина, Волинська та Київська області. Серед типових порушень — зіткнення з автомобілями, наїзди на пішоходів і втечі з місця аварії.

У разі ухвалення парламентом закон стане першим комплексним правовим регулюванням персонального електротранспорту в Україні.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15283, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху для користувачів електросамокатів. Документ пропонує запровадити штрафи від 1 700 до 17 000 гривень, а за повторні порушення — конфіскацію транспорту та виправні роботи. Також законопроєкт передбачає підвищення штрафів для пішоходів, велосипедистів, візників і погоничів тварин.

Також раніше на сайті Київської міської державної адміністрації зареєстрували петицію із закликом заборонити користування електросамокатами особам до 18 років. Її авторка пропонує запровадити штраф у розмірі 10 тисяч гривень для батьків, які дозволяють неповнолітнім керувати таким транспортом, а також розвивати велоінфраструктуру для безпечного пересування велосипедистів і користувачів електросамокатів.