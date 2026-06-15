Jeep и Changan раздадут автомобили за успехи сборных на ЧМ: как получить внедорожник

Американский производитель Jeep обещает раздать до 100 бесплатных внедорожников Wrangler, однако, чтобы получить машину, необходимо выполнить определенное условие.

В частности, на автомобиль могут претендовать те, кого зовут Джордж Вашингтон, пишет Car and Driver.

Это значит, что если человек захочет законно изменить свое имя на Джордж Вашингтон, чтобы получить шанс выиграть бесплатный Wrangler, ему, вероятно, следует немедленно отправиться в суд.

Согласно условиям, указанным мелким шрифтом в рекламе Jeep, желающие принять участие должны быть резидентами США в возрасте 18 лет и старше, иметь законное имя "Джордж" и законную фамилию "Вашингтон".

Однако смена имени не поможет, если не будет выполнено еще одно условие. Jeep не подарит ни одного Wrangler, если мужская сборная США не выиграет Чемпионат мира по футболу в этом году.

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Регистрация на участие в лотерее закроется 19 июля в 15:00 по восточному времени.

В соцсетях некоторые пользователи возмущаются пунктом о необходимости иметь определенное имя для участия в розыгрыше, другие же находят это забавным.

Отметим, что не только американский автопроизводитель решил похайпиться на ЧМ-2026. Китайский автогигант Changan будет разыгрывать по одному автомобилю Deepal за каждый гол сборной Португалии на Чемпионате мира. Правда, счастливчики получат машину не в постоянное пользование, а смогут бесплатно арендовать ее в течение года.

Напомним, в Украине заметили конкурента Cadillac Escalade от Jeep.

Также сообщалось, что самый маленький Jeep показали до презентации.