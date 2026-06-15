Jeep і Changan роздадуть автомобілі за успіхи збірних на ЧС: як отримати позашляховик

Американський виробник Jeep обіцяє роздати до 100 безкоштовних позашляховиків Wrangler, однак, щоб отримати автомобіль, потрібно виконати певну умову.

Зокрема, на автомобіль можуть претендувати ті, кого звати Джордж Вашингтон, пише Car and Driver.

Це означає, що якщо хтось захоче законно змінити своє ім’я на Джордж Вашингтон, щоб отримати шанс виграти безкоштовний Wrangler, йому, ймовірно, слід негайно звернутися до суду.

Згідно з умовами, зазначеними дрібним шрифтом у рекламі Jeep, бажаючі взяти участь повинні бути резидентами США віком від 18 років, мати офіційне ім’я "Джордж" та офіційне прізвище "Вашингтон".

Однак зміна імені не допоможе, якщо не буде виконано ще одну умову. Jeep не подарує жодного Wrangler, якщо чоловіча збірна США не виграє Чемпіонат світу з футболу цього року.

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Реєстрація на участь у лотереї завершиться 19 липня о 15:00 за східним часом.

У соцмережах деякі користувачі обурюються через вимогу мати певне ім’я для участі в розіграші, а інші вважають це кумедним.

Зазначимо, що не лише американський автовиробник вирішив скористатися ажіотажем навколо ЧС-2026. Китайський автогігант Changan розігруватиме по одному автомобілю Deepal за кожен гол збірної Португалії на чемпіонаті світу. Щоправда, щасливчики отримають машину не у постійне користування, а зможуть безкоштовно орендувати її протягом року.

Нагадаємо, в Україні помітили конкурента Cadillac Escalade від Jeep.

Також повідомлялося, що найменший Jeep показали ще до презентації.