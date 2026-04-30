Самый маленький Jeep показали до презентации: как изменился кроссовер (фото)

Обнародованы официальные фото Jeep Avenger 2026. Самый маленький кроссовер марки будет доступен в бензиновых, гибридных и электрических версиях.

Новый Jeep Avenger заметили в Бразилии — это одна из стран, где выпускают модель. Официальная презентация компактного кроссовера состоится в ближайшие месяцы, сообщает издание Autocar.

Кроссовер Jeep Avenger 2026 не слишком изменился внешне и сохраняет атлетичный дизайн с короткими свесами кузова и рельефными боковинами. Обновленная модель отличается от дорестайлингового варианта измененной решеткой радиатора с диодной подсветкой, несколько иными фарами и более агрессивным передним бампером.

Заднюю часть и салон Jeep Avenger 2026 не показали, однако известно, что внутри установят увеличенный центральный дисплей.

Кроссовер будут выпускать в бензиновых, гибридных и электрических версиях

Ожидается, что новый Jeep Avenger сохранит знакомые силовые агрегаты. Напомним, что сейчас кроссовер на разных рынках предлагается с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с., в "мягких" гибридных версиях на 110 и 145 л. с. (более мощный вариант — полноприводный), а также в 156-сильном электрическом исполнении с запасом хода до 400 км.

Между прочим, на украинский рынок выходит старший брат Avenger — новый Jeep Compass третьего поколения. Он дебютировал в гибридном исполнении с расходом топлива 5,6 л на 100 км.

