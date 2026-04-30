Самый маленький Jeep показали до презентации: как изменился кроссовер (фото)
Обнародованы официальные фото Jeep Avenger 2026. Самый маленький кроссовер марки будет доступен в бензиновых, гибридных и электрических версиях.
Новый Jeep Avenger заметили в Бразилии — это одна из стран, где выпускают модель. Официальная презентация компактного кроссовера состоится в ближайшие месяцы, сообщает издание Autocar.
Кроссовер Jeep Avenger 2026 не слишком изменился внешне и сохраняет атлетичный дизайн с короткими свесами кузова и рельефными боковинами. Обновленная модель отличается от дорестайлингового варианта измененной решеткой радиатора с диодной подсветкой, несколько иными фарами и более агрессивным передним бампером.
Заднюю часть и салон Jeep Avenger 2026 не показали, однако известно, что внутри установят увеличенный центральный дисплей.
Ожидается, что новый Jeep Avenger сохранит знакомые силовые агрегаты. Напомним, что сейчас кроссовер на разных рынках предлагается с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с., в "мягких" гибридных версиях на 110 и 145 л. с. (более мощный вариант — полноприводный), а также в 156-сильном электрическом исполнении с запасом хода до 400 км.
Между прочим, на украинский рынок выходит старший брат Avenger — новый Jeep Compass третьего поколения. Он дебютировал в гибридном исполнении с расходом топлива 5,6 л на 100 км.
Также Фокус рассказывал о недорогом семиместном кроссовере Jeep Commander.