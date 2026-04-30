Найменший Jeep показали до презентації: як змінився кросовер (фото)

Jeep Avenger пройшов оновлення | Фото: Jeep

Оприлюднено офіційні фото Jeep Avenger 2026. Найменший кросовер марки буде доступний у бензинових, гібридних та електричних версіях.

Новий Jeep Avenger помітили у Бразилії — це одна з країн, де випускають модель. Офіційна презентація компактного кросовера відбудеться у найближчі місяці, повідомляє видання Autocar.

Кросоверу змінили передню частину
Фото: Jeep

Кросовер Jeep Avenger 2026 не надто змінився зовні та зберігає атлетичний дизайн із короткими звисами кузова та рельєфними боковинами. Оновлена модель відрізняється від дорестайлінгового варіанту за зміненою решіткою радіатора з діодним підсвічуванням, дещо інакшими фарами та агресивнішим переднім бампером.

BMW X2 на мінімалках: недорогий спортивний кросовер FIAT розсекретили до прем'єри (фото)

Задню частину та салон Jeep Avenger 2026 не показали, проте відомо, що всередині встановлять збільшений центральний дисплей.

Фото: Jeep

Очікується, що новий Jeep Avenger збереже знайомі силові агрегати. Нагадаємо, що зараз кросовер на різних ринках пропонують із 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с., у "м'яких" гібридних версіях на 110 і 145 к. с. (потужніший варіант — повнопривідний), а також у 156-сильному електричному виконанні з запасом ходу до 400 км.

Між іншим, на український ринок виходить старший брат Avenger — новий Jeep Compass третього покоління. Він дебютував у гібридному виконанні з витратою пального 5,6 л на 100 км.

