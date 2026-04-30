Найменший Jeep показали до презентації: як змінився кросовер (фото)
Оприлюднено офіційні фото Jeep Avenger 2026. Найменший кросовер марки буде доступний у бензинових, гібридних та електричних версіях.
Новий Jeep Avenger помітили у Бразилії — це одна з країн, де випускають модель. Офіційна презентація компактного кросовера відбудеться у найближчі місяці, повідомляє видання Autocar.
Кросовер Jeep Avenger 2026 не надто змінився зовні та зберігає атлетичний дизайн із короткими звисами кузова та рельєфними боковинами. Оновлена модель відрізняється від дорестайлінгового варіанту за зміненою решіткою радіатора з діодним підсвічуванням, дещо інакшими фарами та агресивнішим переднім бампером.Важливо
Задню частину та салон Jeep Avenger 2026 не показали, проте відомо, що всередині встановлять збільшений центральний дисплей.
Очікується, що новий Jeep Avenger збереже знайомі силові агрегати. Нагадаємо, що зараз кросовер на різних ринках пропонують із 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с., у "м'яких" гібридних версіях на 110 і 145 к. с. (потужніший варіант — повнопривідний), а також у 156-сильному електричному виконанні з запасом ходу до 400 км.
Між іншим, на український ринок виходить старший брат Avenger — новий Jeep Compass третього покоління. Він дебютував у гібридному виконанні з витратою пального 5,6 л на 100 км.
