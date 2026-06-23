Стоят своих денег: 5 самых выносливых и долговечных внедорожников

Внедорожники все больше завоевывают свою долю авторынка благодаря выносливости, вместительности, техническим характеристикам и современной электронике. Чем новее и качественнее кроссовер, тем он дороже.

Поэтому покупка такого авто — это не мимолетный выбор, а результат серьезных раздумий, сравнения цен, моделей, изучение всех подводных камней. Каждый, кто решает приобрести внедорожник, в первую очередь хочет потратить деньги на действительно качественный транспорт. Ресурс GO Banking Rates представил свою подборку внедорожников, цены на которые оправдывают себя в полной мере.

При составлении рейтинга использовались данные, собранные iSeeCars для составления рейтинга самых долговечных внедорожников на рынке.

GMC Yukon

Начальная цена: $68 895

Самый дорогой в представленном списке — GMC Yukon. Это полноразмерный рамный внедорожник производства американской корпорации General Motors.

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Он построен на одной платформе с Chevrolet Tahoe и Suburban и предлагает более премиальный уровень отделки, мощные двигатели V8, высокий уровень комфорта и увеличенную длину кузова в версиях XL.

Автомобиль огромный, но при этом комфортный в езде и тихий в управлении. Он может проехать до 400 километров и более.

GMC Yukon Фото: General Motors

Lexus GX

Начальная цена: $64 250

Рамный внедорожник премиум-класса от подразделения Toyota Motor Corp, Lexus GX целиком и полностью оправдывает свою высокую стоимость. Он комфортный и вместе с тем очень выносливый. Настоящая лонжеронная рама обеспечивает высокую прочность, долговечность и способность справляться с тяжелым бездорожьем. Так что это авто, несмотря на свою премиальность, грязи не боится.

Как и выше упомянутые внедорожники, Lexus GX имет потенциал пробега свыше 400 тысяч км.

Lexus GX Фото: Lexus

Honda Pilot

Начальная цена: $41 595

Honda Pilot — идеальный среднеразмерный внедорожник для семьи. Он может похвастаться тремя рядами сидений и увеличенным багажником, что делает поездки в путешествия и на дальные расстояния комфортными.

Как и GMC Yukon, это авто способно преодолеть отметку в 400 тысяч км без особых проблем. Большой плюс этого "японца" в том, что большинство моделей поставляются с интеллектуальной системой полного привода для уверенной езды по снегу, песку и легкой грязи.

Honda Pilot Фото: Honda

Toyota Highlander

Цена: от $41 000

Этот японский средне- или полноразмерный внедорожник сочетает в себе комфорт семейного легкового автомобиля, вместительный 7- или 8-местный салон и отличные характеристики для повседневных поездок.

Он занимает промежуточное положение между более компактным Toyota RAV4 и полноразмерным рамным внедорожником Toyota Land Cruiser.

В нем одинаково комфортно передвигаться как по городу, так и в менее комфортных локациях.

Как и все предыдущие авто в этом списке, сr без особых проблем "пробежит" 400 тысяч км и более.

Toyota Highlander Фото: Toyota

Nissan Pathfinder

Цена: от $ 38 040

Описанный журналом Car and Driver как "комфортабельный семейный автомобиль", Nissan Pathfinder является самым дешевым среднеразмерным внедорожником в этом списке.

Он весьма вместительный (7-8 мест в зависимости от конфигурации второго ряда), имеет полный привод и способен преодолеть даже самое серьезное бездорожье.

В рейтингах выносливых и долговечных внедорожников Nissan Pathfinder — среди "400-тысячников".

Nissan Pathfinder Фото: Nissan

Напомним, Geely рассекретила серийный Galaxy Cruiser 700.

Также сообщалось, что представлены новые мощные внедорожники Jeep, которые подходят для плохих дорог.