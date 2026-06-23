Вони варті своїх грошей: 5 найвитриваліших і найдовговічніших позашляховиків

Позашляховики дедалі більше завойовують свою частку на авторинку завдяки витривалості, місткості, технічним характеристикам та сучасній електроніці. Чим новіший і якісніший кросовер, тим він дорожчий.

Тому купівля такого авто — це не миттєвий вибір, а результат серйозних роздумів, порівняння цін і моделей, а також вивчення всіх підводних каменів. Кожен, хто вирішує придбати позашляховик, насамперед хоче витратити гроші на справді якісний транспорт. Ресурс GO Banking Rates представив свою добірку позашляховиків, ціни на які повністю виправдовують себе.

При складанні рейтингу використовувалися дані, зібрані компанією iSeeCars для складання рейтингу найдовговічніших позашляховиків на ринку.

GMC Yukon

Початкова ціна: $68 895

Найдорожчий у наведеному списку — GMC Yukon. Це повнорозмірний рамний позашляховик виробництва американської корпорації General Motors.

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Він побудований на тій самій платформі, що й Chevrolet Tahoe та Suburban, і пропонує більш преміальний рівень оздоблення, потужні двигуни V8, високий рівень комфорту та збільшену довжину кузова у версіях XL.

Автомобіль величезний, але при цьому комфортний у їзді та тихий у керуванні. Він може проїхати до 400 кілометрів і більше.

GMC Yukon Фото: General Motors

Lexus GX

Початкова ціна: $64 250

Рамний позашляховик преміум-класу від підрозділу Toyota Motor Corp, Lexus GX, цілком і повністю виправдовує свою високу вартість. Він комфортний і водночас дуже витривалий. Справжня лонжеронна рама забезпечує високу міцність, довговічність і здатність долати важкі бездоріжжя. Тож цей автомобіль, незважаючи на свій преміальний статус, не боїться бруду.

Як і вищезгадані позашляховики, Lexus GX має потенційний пробіг понад 400 тисяч км.

Lexus GX Фото: Lexus

Honda Pilot

Початкова ціна: $41 595

Honda Pilot — ідеальний середньорозмірний позашляховик для сім’ї. Він має три ряди сидінь та збільшений багажник, що робить поїздки у подорожі та на далекі відстані комфортними.

Як і GMC Yukon, цей автомобіль здатний подолати позначку в 400 тисяч км без особливих проблем. Великою перевагою цього "японця" є те, що більшість моделей оснащені інтелектуальною системою повного приводу для впевненої їзди по снігу, піску та неглибокому бруду.

Honda Pilot Фото: Honda

Toyota Highlander

Ціна: від $41 000

Цей японський середньо- або повнорозмірний позашляховик поєднує в собі комфорт сімейного легкового автомобіля, місткий 7- або 8-місний салон та чудові характеристики для щоденних поїздок.

Він посідає проміжне місце між більш компактною Toyota RAV4 та повнорозмірним рамним позашляховиком Toyota Land Cruiser.

У ньому однаково зручно пересуватися як містом, так і в менш комфортних місцях.

Як і всі попередні автомобілі в цьому списку, цей автомобіль без особливих проблем "проїде" 400 тисяч км і більше.

Toyota Highlander Фото: Toyota

Nissan Pathfinder

Ціна: від $38 040

Nissan Pathfinder, який журнал Car and Driver описав як "комфортабельний сімейний автомобіль", є найдешевшим середньорозмірним позашляховиком у цьому списку.

Він досить місткий (7–8 місць залежно від конфігурації другого ряду), має повний привід і здатний подолати навіть найскладніші бездоріжжя.

У рейтингах витривалих і довговічних позашляховиків Nissan Pathfinder — серед "400-тисячників".

Nissan Pathfinder Фото: Nissan

Нагадаємо, що компанія Geely представила серійну версію Galaxy Cruiser 700.

Також повідомлялося, що представлено нові потужні позашляховики Jeep, які підходять для поганих доріг.