Не стоят своих денег: механики назвали 11 внедорожников с плохой репутацией

Рынок внедорожников растет с каждым годом и особенно этот тип авто популярен в США. Но владение внедорожником обходится дорого и некоторые из них явно не стоят затраченных на них усилий.

Что касается внедорожников, которые не стоит покупать, GOBankingRates обратился к автомобильному эксперту Крису Пайлу и механику Майку Винтеру, давнему владельцу MDP Diesel & Auto Repair в Джексоне, штат Мичиган, чтобы узнать, какие внедорожники не стоит покупать.

Популярные внедорожники, которые, по мнению механиков, не стоят своих денег

Land Rover Range Rover и Land Rover Discovery. Роскошные внедорожники Land Rover имеют плохую репутацию, когда речь идет о соотношении цены и качества, а также надежности. Для опытного водителя Range Rover слишком много недостатков, которые делают его плохим выбором, о чем свидетельствуют следующие аргументы: "Ужасное обесценивание и низкая стоимость при перепродаже, очень высокие затраты на ремонт, проблемы с электрикой, системой охлаждения, турбонаддувом", — отметил Пайл, который считает, что Discovery следует избегать.

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Land Rover Range Rover раскритиковали эксперты Фото: Land Rover

"Их обслуживание, даже при проведении общего технического обслуживания, обходится дорого, а когда они выходят из строя, стоимость запчастей и работы слишком высока", — сказал он.

Toyota 4Runner. По словам Пайла, проблемы 4Runner связаны с низкой стоимостью и нецелесообразным использованием автомобиля по назначению.

Toyota 4Runner используют не по назначению Фото: Toyota

"Это отличный автомобиль как внутри, так и снаружи — покупка, которая вас не разочарует", — сказал он: "Однако, минус в том, что он предназначен для бездорожья, а большинство людей этим не занимаются. Поэтому вы платите за функции, которые никогда не используются. Лучше выбрать другой, более дешевый внедорожник для езды по шоссе".

Volkswagen Taos. Журнал Consumer Reports, который использует результаты дорожных испытаний для анализа автомобилей, назвал Taos вторым наименее надежным автомобилем 2024 года.

Volkswagen Taos требует дорогих ремонтов Фото: Volkswagen

Пятиместный компактный внедорожник Volkswagen может потребовать частых и дорогостоящих ремонтов, хоть цена на него названа "приемлимой".

Jeep Cherokee/Wagoneer и Jeep Wrangler/Gladiator. Журнал CR включил эти внедорожники в список 10 наименее надежных автомобилей 2024 года, а Jeep — в список худших автопроизводителей из 34 марок. Винтер называет "проблемы с электрикой, трансмиссией и расходом масла2 в качестве слабых мест Cherokee и считает, что Wagoneer просто "слишком переоценен и ужасно теряет в цене".

Jeep Wrangler используют не по назначению

Что касается Wrangler и Gladiator, Пайл заявляет, что у него не слишком долговечный двигатель. Как и 4Runner, эти автомобили предназначены для бездорожья. Проблема в том, что владельцы эксплуатируют их на бездорожье, а затем жалуются на комфорт езды по автомагистрали: "Они шумят, раскачиваются, а мягкая крыша протекает в дождь".

Hyundai Tucson. Несмотря на рейтинг надежности выше среднего, эксперты считают этот внедорожник "бомбой замедленного действия" из-за "серьезных проблем с двигателем/трансмиссией и высокой частоты отказов двигателя".

Старые модели Hyundai Tucson назвали не слишком надежными Фото: Hyundai

Hyundai улучшила свою репутацию в плане надежности за последние годы, поэтому, если вы хотите приобрести Tucson, просто избегайте более старых моделей (2011, 2012, 2015-2017).

Ford Escape EcoBoost и Ford EcoSport. Между комплектациями Ford Escape EcoBoost и EcoSport есть заметные различия как внутри, так и снаружи (EcoSport меньше), но, по словам Винтера, оба внедорожника страдают от серьезных проблем с ремонтом и долговечностью.

Ford EcoSport назвали "ужасным" Фото: Ford

Что касается Escape, "надежность оставляет желать лучшего из-за проблем с охлаждающей жидкостью, образования нагара и расхода масла", а EcoSport — это просто "ужасный автомобиль, с серьезными проблемами/отказами двигателя и высокими затратами на ремонт".

Chevrolet Tahoe и Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade. Пайл также упомянул эту группу полноразмерных внедорожников, как те, которых строит избегать. "Они большие, тяжелые, не аэродинамичные и потребляют много бензина", — сказал Пайл.

Cadillac Escalade чаще других используют не по назначению Фото: General Motors

По его словам, эти авто предназначены для перевозки семьи и буксировки кемпера. Но большинство владельцев используют их не по назначению, то есть платят за кучу функций, которые никогда не используются.

Range Rover Evoque, Mercedes G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX, BMW X7. По мнению экспертов эти внедорожники класса люкс просто слишком дороги. "Есть более дешевые внедорожники, такие же хорошие, с аналогичными характеристиками, но по цене на десятки тысяч долларов меньше.

Lexus LX и ему подобные просто слишком дорогой Фото: Lexus

Плюс ко всему, вам не придется искать мастерскую, которая возьмется за ремонт, когда машина сломается. Покупать автомобиль дороже 100 000 долларов — глупо, и для большинства это все еще слишком дорого", — отметили эксперты.

Также Фокус рассказывал о самых долговечных и надежных внедорожниках.

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