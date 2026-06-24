Не варті своїх грошей: механіки назвали 11 позашляховиків із поганою репутацією

Ринок позашляховиків зростає з кожним роком, і цей тип автомобілів особливо популярний у США. Однак утримання позашляховика обходиться дорого, і деякі з них явно не варті тих зусиль, які на них витрачаються.

Що стосується позашляховиків, які не варто купувати, GOBankingRates звернувся до автомобільного експерта Кріса Пайла та механіка Майка Вінтера, багаторічного власника MDP Diesel & Auto Repair у Джексоні, штат Мічиган, щоб дізнатися, які позашляховики не варто купувати.

Популярні позашляховики, які, на думку механіків, не варті своїх грошей

Land Rover Range Rover та Land Rover Discovery. Розкішні позашляховики Land Rover мають погану репутацію, коли йдеться про співвідношення ціни та якості, а також про надійність. Для досвідченого водія Range Rover має занадто багато недоліків, які роблять його поганим вибором, про що свідчать такі аргументи: "Жахливе знецінення та низька вартість при перепродажу, дуже високі витрати на ремонт, проблеми з електрикою, системою охолодження, турбонаддувом", — зазначив Пайл, який вважає, що Discovery слід уникати.

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Експерти розкритикували Land Rover Range Rover Фото: Land Rover

"Їхнє обслуговування, навіть під час проведення загального технічного обслуговування, обходиться дорого, а коли вони виходять з ладу, вартість запчастин і робіт надто висока", — сказав він.

Toyota 4Runner. За словами Пайла, проблеми 4Runner пов’язані з низькою вартістю та недоцільним використанням автомобіля за призначенням.

Toyota 4Runner використовують не за призначенням Фото: Toyota

"Це чудовий автомобіль як зсередини, так і зовні — покупка, яка вас не розчарує", — сказав він: "Однак мінус у тому, що він призначений для бездоріжжя, а більшість людей цим не займаються. Тому ви платите за функції, якими ніколи не користуєтеся. Краще вибрати інший, дешевший позашляховик для їзди по шосе".

Volkswagen Taos. Журнал Consumer Reports, який використовує результати дорожніх випробувань для аналізу автомобілів, назвав Taos другим найменш надійним автомобілем 2024 року.

Volkswagen Taos потребує дорогих ремонтів Фото: Volkswagen

П'ятимісний компактний позашляховик Volkswagen може потребувати частих і дорогих ремонтів, хоча його ціна вважається "прийнятною".

Jeep Cherokee/Wagoneer та Jeep Wrangler/Gladiator. Журнал CR включив ці позашляховики до списку 10 найменш надійних автомобілів 2024 року, а Jeep — до списку найгірших автовиробників серед 34 марок. Вінтер називає "проблеми з електрообладнанням, трансмісією та витратою масла" слабкими місцями Cherokee і вважає, що Wagoneer просто "занадто переоцінений і жахливо втрачає в ціні".

Jeep Wrangler використовують не за призначенням

Що стосується Wrangler та Gladiator, Пайл зазначає, що їхні двигуни не надто довговічні. Як і 4Runner, ці автомобілі призначені для бездоріжжя. Проблема в тому, що власники експлуатують їх у бездоріжжі, а потім скаржаться на комфорт їзди по автомагістралі: "Вони шумлять, розгойдуються, а м'який дах протікає під час дощу".

Hyundai Tucson. Незважаючи на рейтинг надійності, що перевищує середній, експерти вважають цей позашляховик "бомбою уповільненої дії" через "серйозні проблеми з двигуном/трансмісією та високу частоту відмов двигуна".

Старі моделі Hyundai Tucson визнали не надто надійними Фото: Hyundai

За останні роки компанія Hyundai покращила свою репутацію в плані надійності, тому, якщо ви хочете придбати Tucson, просто уникайте старіших моделей (2011, 2012, 2015–2017).

Ford Escape EcoBoost та Ford EcoSport. Між комплектаціями Ford Escape EcoBoost та EcoSport є помітні відмінності як у салоні, так і зовні (EcoSport менший), але, за словами Вінтера, обидва позашляховики мають серйозні проблеми з ремонтом та довговічністю.

Ford EcoSport назвали "жахливим" Фото: Ford

Що стосується Escape, "надійність залишає бажати кращого через проблеми з охолоджувальною рідиною, утворення нагару та витрату масла", а EcoSport — це просто "жахливий автомобіль із серйозними проблемами/відмовами двигуна та високими витратами на ремонт".

Chevrolet Tahoe та Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade. Пайл також згадав цю групу повнорозмірних позашляховиків як ті, яких слід уникати. "Вони великі, важкі, неаеродинамічні та споживають багато бензину", — сказав Пайл.

Cadillac Escalade частіше за інші використовують не за призначенням Фото: General Motors

За його словами, ці автомобілі призначені для перевезення сім’ї та буксирування кемпера. Але більшість власників використовують їх не за призначенням, тобто платять за купу функцій, якими ніколи не користуються.

Range Rover Evoque, Mercedes G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX, BMW X7. На думку експертів, ці позашляховики класу "люкс" просто занадто дорогі. "Є дешевші позашляховики, такі ж хороші, з аналогічними характеристиками, але за ціною на десятки тисяч доларів нижчою".

Lexus LX та подібні до нього моделі просто занадто дорогі Фото: Lexus

До того ж вам не доведеться шукати майстерню, яка візьметься за ремонт, коли машина зламається. Купувати автомобіль дорожче 100 000 доларів — нерозумно, і для більшості це все ще занадто дорого", — зазначили експерти.

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Нагадаємо, що 20 червня 2026 року німець Петер Кірхофф подолав позначку в мільйон кілометрів на своєму дизельному MINI Cooper D 2014 року випуску якраз до 25-річчя виробництва сучасних MINI.