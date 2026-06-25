Chevrolet Blazer 1996 года и 2026-го столкнули лбами в краш-тесте: результат впечатлил (видео)

Новое видео краш-теста, выпущенное Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS), продемонстрировало, как далеко шагнула автомобильная индустрия за 30 лет.

В эксперименте участвовали Chevrolet Blazer 1996 года выпуска с кроссовером Chevrolet Blazer 2026 года. Соответствующее видео IIHS опубликовал на своем YouTube-канале.

Два автомобиля, за рулем которых были манекены, устроили лобовое столкновение. Старая модель внедорожника получила гораздо большие повреждения.

В конце видео мы видим лобовое столкновение с перекрытием между новым и старым Blazer. Chevrolet Blazer 2026 года демонстрирует хорошие результаты: передняя часть кузова поглощает большую часть энергии удара, как и предполагалось, а пассажирский салон остается практически целым, что значительно снижает риск серьезных травм для манекена.

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В отличие от этого, в Chevrolet Blazer 1996 года пассажирский отсек разрушается, и, как отмечает институт, после удара практически не остается места для ног манекена, а приборная панель и рулевое колесо отбрасываются назад с достаточной силой, чтобы ударить манекен по голове, полностью отделив ее.

В то время как Blazer 1996 года имеет рамную конструкцию кузова, современный кроссовер Chevrolet Blazer выигрывает от несущего кузова и десятилетий инженерных усовершенствований, включая компьютерное моделирование, передовые материалы и все более строгие краш-тесты.

В 1995 году IIHS запустила собственную программу краш-тестов после того, как исследования показали, что федеральные краш-тесты того времени не в полной мере отражали реальные аварии, приводящие к серьезным травмам и смертельным исходам.

Фото: IIHS

Разрабатывая более строгие критерии оценки, IIHS стремилась предоставить потребителям более четкое представление о том, как автомобили на самом деле защищают пассажиров на дороге. Со временем организация расширила свой портфель испытаний, включив в него боковые столкновения, оценку сопротивления опрокидыванию и дополнительные лобовые краш-тесты — сценарии столкновений, наиболее вероятно приводящие к серьезным травмам.

По данным IIHS, изменения, внесенные автопроизводителями в ответ на эти тесты, помогли спасти почти 50 000 жизней и принесли обществу экономическую выгоду в размере около полутриллиона долларов.

Сейчас большинство новых автомобилей показывают хорошие результаты в первоначальных краш-тестах института.

Напомним, популярный хэтчбек Toyota провалил краш-тест.

Также сообщалось, что старый 57-летний Chevrolet ушел с молотка за $1,4 миллиона.