Chevrolet Blazer 1996-го та 2026-го років зіткнулися лобами під час краш-тесту: результат вразив (відео)

Нове відео краш-тесту, опубліковане Страховим інститутом безпеки дорожнього руху (IIHS), продемонструвало, як далеко просунулася автомобільна промисловість за 30 років.

У експерименті брали участь Chevrolet Blazer 1996 року випуску та кросовер Chevrolet Blazer 2026 року. Відповідне відео IIHS опублікував на своєму YouTube-каналі.

Два автомобілі, за кермом яких сиділи манекени, зіткнулися лоб у лоб. Стара модель позашляховика зазнала набагато більших пошкоджень.

Наприкінці відео ми бачимо лобове зіткнення з перекриттям між новим і старим Blazer. Chevrolet Blazer 2026 року демонструє хороші результати: передня частина кузова поглинає більшу частину енергії удару, як і передбачалося, а пасажирський салон залишається практично цілим, що значно знижує ризик серйозних травм для манекена.

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На відміну від цього, у Chevrolet Blazer 1996 року пасажирський відсік руйнується, і, як зазначає інститут, після удару практично не залишається місця для ніг манекена, а приладова панель і рульове колесо відкидаються назад із достатньою силою, щоб вдарити манекена по голові, повністю відокремивши її.

Тоді як Blazer 1996 року має рамну конструкцію кузова, сучасний кросовер Chevrolet Blazer має переваги завдяки несучому кузову та десятиліттям інженерних удосконалень, зокрема комп’ютерному моделюванню, передовим матеріалам та дедалі суворішим краш-тестам.

У 1995 році IIHS започаткувала власну програму краш-тестів після того, як дослідження показали, що федеральні краш-тести того часу не в повній мірі відображали реальні аварії, що призводили до серйозних травм та летальних випадків.

Фото: IIHS

Розробляючи більш суворі критерії оцінки, IIHS прагнула надати споживачам чіткіше уявлення про те, як автомобілі насправді захищають пасажирів на дорозі. Згодом організація розширила свій портфель випробувань, включивши до нього бічні зіткнення, оцінку стійкості до перекидання та додаткові лобові краш-тести — сценарії зіткнень, які з найбільшою ймовірністю призводять до серйозних травм.

За даними IIHS, зміни, внесені автовиробниками у відповідь на ці випробування, допомогли врятувати майже 50 000 життів і принесли суспільству економічну вигоду в розмірі близько півтрильйона доларів.

Наразі більшість нових автомобілів демонструють хороші результати у первинних краш-тестах інституту.

Нагадаємо, що популярний хетчбек Toyota не пройшов краш-тест.

Також повідомлялося, що старий 57-річний Chevrolet пішов з молотка за 1,4 мільйона доларів.