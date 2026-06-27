Стоит избегать: механик назвал 5 автомобильных брендов с самым дорогим ремонтом

Механик одного из автомагазинов работал с транспортными средствами практически всех крупных производителей. Крис Пайл, опираясь на свой опыт, определил, у каких автомобилей существуют "подводные камни", когда дело доходит до ремонта.

Все автомобили рано или поздно нуждаются в ремонте. Некоторые из них сложно обслуживать как самостоятельно, так и в специальных сервисных центрах, пишет издание gobankingrates.

Когда знакомые обращаются за советом по поводу ремонта автомобиля, некоторые марки заставляют механика невольно вздрогнуть. Пайл определил для себя пять брендов, которые он никогда не порекомендует.

5 автомобильных брендов, которых следует избегать

Пайл подчеркивает, что автомобили, которые он лично для себя определил как "плохие", на самом деле не являются таковыми с точки зрения производительности или роскоши. Но с практической точки зрения Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini и Jaguar создают массу проблем как владельцам, так и механикам. С автомобилями этих марок просто сложнее работать, и сложнее организовать ремонт вне дилерского центра, — пояснил он.

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Причина 1: Запчасти и расходные материалы стоят дороже

Volkswagen Touareg Фото: из открытых источников

Во время ремонтных работ или технического обслуживания владельцы автомобилей обнаруживают, что расходные материалы для их марок довольно дорогие. Даже обычные детали для технического обслуживания, такие как масляные фильтры и тормозные колодки, для автомобилей премиум-класса стоят значительно дороже.

Причина 2: Ограниченные возможности послепродажного обслуживания

Mercedes-Maybach Фото: из открытых источников

Когда речь заходит о запчастях, для большинства марок автомобилей есть выбор. Скажем, для них можно найти качественную альтернативу у других производителей. Но это не так, когда речь идет о пяти брендах экстра-класса, ведь на рынке запчастей для них нет конкуренции.

Поэтому простой ремонт, который на Honda может обойтись в 200 долларов, для Mercedes обходится в 500 долларов или больше, поскольку у автовладельца нет иного выбора, кроме как купить дорогую заводскую запчасть.

Причина 3: Сложный доступ

Электромобиль Audi PB18 e-tron Фото: из открытых источников

В современных автомобилях основные детали располагаются под капотом, но люксовые бренды используют это пространство до предела, размещая компоненты как можно плотнее.

Поэтому работа, кажущаяся на первый взгляд простой, превращается в дорогостоящее испытание, поскольку мастерам приходится сначала откручивать и снимать детали, чтобы получить доступ к той части, которая требует ремонта. И в обратном порядке.

Причина 4: Ограниченные ресурсы

Mini Cooper Кабриолет Фото: из открытых источников

Пайл признался, что ежемесячно тратит по 450 долларов на руководства по ремонту автомобилей, охватывающие большинство марок, моделей и годов выпуска. Но даже эти ресурсы не подходят для брендов класса люкс. Поэтому он дополнительно покупает еще и руководства для конкретных моделей, а расходы, в конечном итоге, ложатся на клиентов.

Причина 5: Диагностические инструменты

Современный ремонт автомобилей в значительной степени опирается на компьютеризированные диагностические инструменты, способных "общаться" с бортовыми системами автомобиля. С большинством автомобильных марок эти инструменты прекрасно работают, но с роскошными автомобилями сканеры неэффективны.

Поэтому, когда стандартное диагностическое оборудование "мертвое", механики вынуждены использовать дорогостоящие инструменты, предназначенные для конкретной марки, или же вообще направлять клиентов в дилерские центры.

Причина 6: Общий уровень сложности

Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что транспортные средства становится сложнее диагностировать и ремонтировать. И то, что для Toyota является быстрым решением, для Audi превращается в сложный проект.

Jaguar Vision Gran Turismo SV Фото: из открытых источников

Что это означает для покупателей автомобилей

Хотя бренды зачастую предлагают превосходную производительность, комфорт и престиж, у них есть скрытые расходы, которые, по мнению специалиста, могут стать лишним финансовым бременем, когда потребуется ремонт.

Поэтому Пайл рекомендует выбирать модели, запчасти к которым можно найти в любом магазине, что в дальнейшем существенно упростит и удешевит техническое обслуживание или ремонт транспортного средства.

Напомним, среди автовладельцев бытует мнение, что если машина куплена в автосалоне, то проблемы с её ремонтом возникнут не скоро. Однако эксперты отмечают, что все не так просто.

Ранее Фокус писал, что ремонт современных автомобилей после мелких ДТП резко подорожал. Причинами этого являются не только инфляция и подорожание услуг СТО, но и новые технологии.