Авто проехало более 1600 км без единственной заправки: как водителю это удалось

1000 миль (1610 км) от Лэндс-Энда до Джон-О’Гроутса в Великобритании проехал Renault 4 E-Tech Plein Sud, используя только электроэнергию солнечных батарей.

Сам по себе этот небольшой хэтчбек не оснащен солнечными панелями, но он использовал доступную в Великобритании инфраструктуру солнечной энергетики, чтобы преодолеть упомянутое выше расстояние, пишет Autoevolution.

По информации ресурса, этот маршрут считается самым сложным пересечением всей длины острова Великобритания, начиная от мыса Лэндс-Энд на юге и заканчивая Джон-О’Гротсом на севере.

Компания Renault назвала этот трюк Easee Sun Run, и он проходил в погоне за Солнцем примерно в то же время, что и летнее солнцестояние.

В этом эксперименте участвовал немодифицированный Renault 4 E-Tech в конфигурации Plein Sud, то есть автомобиль с батареей на 52 кВт⋅ч и электродвигателями мощностью 150 л.с.

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Однако вместо подключения к коммерческим зарядным устройствам хэтчбек использовал трехфазное зарядное устройство Easee Charge Pro для электромобилей, которое подключалось напрямую к существующим солнечным установкам и портативным системам хранения энергии на солнечной энергии.

Сколько раз пришлось заряжать авто, в Renault не сообщают. Однако весь путь машина преодолела без использования обычной электроэнергии из сети.

По дороге французский автомобиль использовал электроэнергию, вырабатываемую солнечными батареями, установленными на фабрике мороженого, коммерческих солнечных электростанциях, крикетном клубе и даже университете.

Несмотря на то, что эта поездка была скорее авантюрой, чем постоянным кейсом, но она показала, что при необходимости человечество может выжить и продолжать заниматься своими обычными делами, не производя электроэнергию вредным, устаревшим способом.

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