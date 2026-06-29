Автомобіль проїхав понад 1600 км без жодної заправки: як водієві це вдалося

Renault 4 E-Tech Plein Sud проїхав 1000 миль (1610 км) від Лендс-Енда до Джон-О’Гроутса у Великій Британії, використовуючи лише електроенергію від сонячних батарей.

Сам по собі цей невеликий хетчбек не оснащений сонячними панелями, але він скористався інфраструктурою сонячної енергетики, доступною у Великій Британії, щоб подолати згадану вище відстань, пише Autoevolution.

За інформацією цього ресурсу, цей маршрут вважається найскладнішим перетином усього острова Великої Британії, починаючи від мису Лендс-Енд на півдні й закінчуючи Джон-О’Гротсом на півночі.

Компанія Renault назвала цей трюк Easee Sun Run, і він відбувався у гонитві за Сонцем приблизно в той самий час, що й літнє сонцестояння.

У цьому експерименті брав участь немодифікований Renault 4 E-Tech у комплектації Plein Sud, тобто автомобіль з акумулятором на 52 кВт⋅год та електродвигунами потужністю 150 к.с.

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Однак замість підключення до комерційних зарядних пристроїв хетчбек використовував трифазний зарядний пристрій Easee Charge Pro для електромобілів, який підключався безпосередньо до наявних сонячних установок та портативних систем накопичення енергії на сонячній енергії.

У Renault не повідомляють, скільки разів довелося заряджати автомобіль. Однак весь шлях машина подолала без використання звичайної електроенергії з мережі.

По дорозі французький автомобіль використовував електроенергію, що вироблялася сонячними батареями, встановленими на фабриці морозива, комерційних сонячних електростанціях, у крикетному клубі та навіть в університеті.

Незважаючи на те, що ця поїздка була скоріше авантюрою, ніж постійним проектом, вона продемонструвала, що за потреби людство може вижити й продовжувати займатися своїми звичними справами, не виробляючи електроенергію шкідливим, застарілим способом.

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