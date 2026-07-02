Ученые выяснили, как механическая коробка передач влияет на мозг водителя

Японские нейробиологи выяснили, что вождение автомобиля с механической коробкой переключения передач (МКПП) активирует ту часть мозга, которая "спит", если человек водит машину на "автомате".

Ученые пришли к выводу, что именно использование МКПП — ежедневная тренировка для мозга, которая существенно замедляет его старение, пишет CarScoops

Исследование показало, что физическая последовательность действий при вождении автомобиля с механической коробкой передач активизирует префронтальную кору головного мозга — область, отвечающую за память, внимание и принятие решений.

Оценка скорости движения, отпускание сцепления, переключение передач вручную и регулировка дроссельной заслонки — все это происходит одновременно, и поддержание координации требует уровня вовлеченности, который удерживает внимание водителя от одного момента к другому.

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В стране, стареющей так быстро, как Япония, ежедневная нагрузка на мозг, требующая одновременного выполнения этих действий, функционирует как своего рода низкоинтенсивная тренировка, которую он бы в противном случае пропустил. Стимуляция нейронных связей помогает сохранить когнитивные функции таким образом, который управление автомобилем на "автомате" или "полуавтомате" просто не может обеспечить.

Инициатор исследования — очень известный ученый, профессор Рюта Кавасима, который руководит нейровизуализационными исследованиями в Институте развития, старения и рака Университета Тохоку. Он известен тем, что создал научную основу для серии игр Nintendo Brain Age, популярных головоломок, которые, если верить их описанию, тренируют мозг так же, как физические занятия тренируют мышцы.

Рюта Кавасима Фото: Соцсети

Несмотря на такое преимущество МКПП, количество автомобилей с механической трансмиссией в мире продолжает сокращаться. В Японии таких авто продается не больше 2% от общего количества, а в США — меньше процента. Даже в Европе "механика" полностью уступает автоматической трансмиссии.

Фото: из открытых источников

Напомним, компания Toyota выпустила седан Corolla Driving School, созданный для начинающих водителей. В нем предусмотрено место для инструктора и соответствующие опции для обучения вождению.

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