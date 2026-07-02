Вчені з"ясували, як механічна коробка передач впливає на мозок водія

Японські нейробіологи з'ясували, що керування автомобілем із механічною коробкою передач (МКПП) активує ту частину мозку, яка "спить", коли людина керує автомобілем на "автоматі".

Вчені дійшли висновку, що саме використання механічної коробки передач — це щоденне тренування для мозку, яке суттєво уповільнює його старіння, пише CarScoops

Дослідження показало, що фізична послідовність дій під час керування автомобілем із механічною коробкою передач активує префронтальну кору головного мозку — ділянку, що відповідає за пам’ять, увагу та прийняття рішень.

Оцінка швидкості руху, відпускання зчеплення, ручне перемикання передач та регулювання дросельної заслінки — все це відбувається одночасно, і для підтримання координації потрібний такий рівень зосередженості, який утримує увагу водія від одного моменту до іншого.

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У країні, яка старіє так швидко, як Японія, щоденне навантаження на мозок, яке вимагає одночасного виконання цих дій, діє як своєрідне тренування низької інтенсивності, яке він інакше пропустив би. Стимуляція нейронних зв’язків допомагає зберегти когнітивні функції таким чином, якого керування автомобілем на "автоматі" або "напівавтоматі" просто не може забезпечити.

Ініціатор дослідження — дуже відомий вчений, професор Рюта Кавасіма, який керує дослідженнями з нейровізуалізації в Інституті розвитку, старіння та раку Університету Тохоку. Він відомий тим, що створив наукову основу для серії ігор Nintendo Brain Age — популярних головоломок, які, якщо вірити їхньому опису, тренують мозок так само, як фізичні вправи тренують м’язи.

Рюта Кавасіма Фото: Соцсети

Незважаючи на таку перевагу МКПП, кількість автомобілів із механічною коробкою передач у світі продовжує зменшуватися. У Японії таких авто продається не більше 2 % від загальної кількості, а в США — менше одного відсотка. Навіть у Європі "механіка" повністю поступається автоматичній коробці передач.

Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, компанія Toyota випустила седан Corolla Driving School, створений для початківців-водіїв. У ньому передбачено місце для інструктора та відповідні опції для навчання водінню.

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