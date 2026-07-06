Речь идет о номерных знаках: в Украине предлагают пересмотреть одно из основных требований к автомобилям

На правительственном портале зарегистрирована петиция с призывом отменить обязательную установку переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях. Автор предлагает пересмотреть действующие требования и, при необходимости, внести изменения в законодательство.

Об этом стало известно из текста петиции под номером №41/010261-26эп.

В настоящее время украинское законодательство обязывает владельцев легковых автомобилей использовать два государственных номерных знака — передний и задний. Такой порядок введен для идентификации транспортных средств правоохранительными органами и автоматическими системами фиксации нарушений.

Автор обращения считает, что действующие правила следует пересмотреть с учетом развития современных технологий. Он отмечает, что передний номерной знак ухудшает внешний вид многих автомобилей, особенно моделей, конструкция которых не предусматривает его установку. Кроме того, для монтажа часто приходится сверлить бампер или использовать специальные рамки, что может повредить транспортное средство.

Відео дня

В петиции также отмечается, что сегодня существует достаточно других способов идентификации автомобилей. Среди них — автоматические системы видеонаблюдения, базы данных, VIN-код и задний государственный номерной знак. Автор предлагает также изучить опыт стран, где использование только заднего номерного знака является законным, и оценить возможность применения такого подхода в Украине.

В обращении предлагается инициировать анализ целесообразности обязательного использования переднего номерного знака, а если такое изменение будет признано возможным — подготовить соответствующие поправки к законодательству. При этом автор подчеркивает необходимость сохранения надлежащего уровня безопасности дорожного движения и эффективной идентификации транспортных средств.

По мнению автора петиции, такие изменения могут упростить эксплуатацию автомобилей, помогут сохранить их конструкцию и учтут современные технологические возможности идентификации.

Сбор подписей под петицией № 41/010261-26эп начался 6 июля 2026 года. Для её рассмотрения необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, в Украине предлагают ужесточить ответственность за превышение скорости. Законопроект предусматривает новую шкалу штрафов, а для водителей, которые более пяти раз в течение года превысят скорость более чем на 60 или 80 км/ч, предлагается ввести штраф в размере 17 тысяч гривен за каждое последующее нарушение.

Кроме того, ранее бывший советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что одной из причин массовых нарушений правил дорожного движения является отсутствие принципа неотвратимости наказания. В то же время журналист Константин Андриюк отметил, что механизмы принудительного взыскания штрафов уже существуют, однако их необходимо усовершенствовать.