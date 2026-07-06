Це стосується номерних знаків: в Україні пропонують переглянути одну з головних вимог до авто

На урядовому порталі зареєстрували петицію із закликом скасувати обов'язкове встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях. Автор пропонує переглянути чинні вимоги та, за потреби, внести зміни до законодавства.

Про це стало відомо з тексту петиції з посиланням №41/010261-26еп.

Наразі українське законодавство зобов'язує власників легкових автомобілів використовувати два державні номерні знаки — передній і задній. Такий порядок запроваджений для ідентифікації транспортних засобів правоохоронцями та автоматичними системами фіксації порушень.

Автор звернення вважає, що чинні правила варто переглянути з урахуванням розвитку сучасних технологій. Він зазначає, що передній номерний знак погіршує зовнішній вигляд багатьох автомобілів, особливо моделей, конструкція яких не передбачає його встановлення. Крім того, для монтажу часто доводиться свердлити бампер або використовувати спеціальні рамки, що може пошкодити транспортний засіб.

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У петиції також наголошується, що сьогодні існує достатньо інших засобів ідентифікації автомобілів. Серед них — автоматичні системи відеоспостереження, бази даних, VIN-код і задній державний номерний знак. Автор пропонує також вивчити досвід країн, де використання лише заднього номерного знака є законним, і оцінити можливість застосування такого підходу в Україні.

У зверненні просять ініціювати аналіз доцільності обов'язкового використання переднього номерного знака, а якщо така зміну визнають можливою — підготувати відповідні зміни до законодавства. При цьому автор наголошує на необхідності зберегти належний рівень безпеки дорожнього руху та ефективну ідентифікацію транспортних засобів.

На думку автора петиції, такі зміни можуть спростити експлуатацію автомобілів, допоможуть зберегти їхню конструкцію та врахують сучасні технологічні можливості ідентифікації.

Збір підписів за петицією №41/010261-26еп стартував 6 липня 2026 року. Для її розгляду необхідно зібрати 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, в Україні пропонують посилити відповідальність за перевищення швидкості. Законопроєкт передбачає нову шкалу штрафів, а для водіїв, які понад п'ять разів протягом року перевищать швидкість більш ніж на 60 або 80 км/год, пропонують запровадити штраф у 17 тисяч гривень за кожне наступне порушення.

Також раніше колишній радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що однією з причин масових порушень правил дорожнього руху є відсутність принципу невідворотності покарання. Водночас журналіст Костянтин Андрійук зазначив, що механізми примусового стягнення штрафів уже існують, однак їх потрібно вдосконалити.