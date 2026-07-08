Всем, кто берет машину в аренду: в МВД объяснили, как не оказаться "козлом отпущения" из-за чужих нарушений

Если передать автомобиль другому лицу без оформления надлежащего пользователя, штрафы, зафиксированные камерами автофиксации, могут высылаться владельцу. В Министерстве внутренних дел объяснили, как сделать так, чтобы за нарушение отвечал водитель, находившийся за рулем.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В ведомстве напомнили, что владельцы часто передают автомобиль в пользование родственникам, друзьям или коллегам. Однако если камеры автоматической фиксации зафиксируют нарушение правил дорожного движения, постановление направляется владельцу транспортного средства.

Избежать этого можно с помощью услуги "назначение надлежащего пользователя" или "авто-шеринг". После оформления этой услуги штрафы за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, будет получать человек, который фактически управлял автомобилем.

"Назначение надлежащего пользователя не влечет за собой передачу права собственности. Речь идет исключительно о праве пользования и ответственности при управлении", — пояснила ведущий инспектор отдела информационной политики сервисных центров управления коммуникациями ГСЦ МВД Дарья Гончаренко.

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Полноправным пользователем может стать человек, имеющий действующее водительское удостоверение соответствующей категории. Оформить услугу можно в сервисном центре МВД, через "Кабинет водителя" или приложение "Дия". Инициировать оформление может как владелец автомобиля, так и будущий водитель.

В "Кабинете водителя" стороны обмениваются заявкой по электронной почте и подтверждают её электронной подписью. В приложении "Дія" процедура осуществляется с помощью QR-кода, а автоматическая обработка заявки занимает до пяти минут. После этого у соответствующего пользователя появляется цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства.

В МВД отметили, что владелец и водитель самостоятельно определяют срок пользования автомобилем, а отменить назначение можно в любое время — онлайн или офлайн. При этом для одного автомобиля можно назначить только одного правомочного пользователя, а этот статус не дает права выезжать за границу на чужом автомобиле без дополнительных документов от владельца.

Напомним, ранее "Фокус" сообщал, что в США планируют ограничивать скорость автомобилей для водителей, систематически превышающих допустимый лимит.

Кроме того, мы сообщали, что правительство готовит изменения в категориях водительских удостоверений и возрастных требованиях к водителям.