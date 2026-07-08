Усім, хто позичає авто: у МВС пояснили, як не стати "крайнім" через чужі порушення

Якщо передати автомобіль іншій людині без оформлення належного користувача, штрафи з камер автофіксації можуть надходити власнику. У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, як зробити так, щоб за порушення відповідав водій, який був за кермом.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

У відомстві нагадали, що власники часто дають автомобіль у користування родичам, друзям чи колегам. Проте якщо камери автофіксації зафіксують порушення правил дорожнього руху, постанова надходить власнику транспортного засобу.

Уникнути цього можна за допомогою послуги призначення належного користувача, або шерингу авто. Після її оформлення штрафи за порушення, зафіксовані автоматичними камерами, отримуватиме людина, яка фактично керувала автомобілем.

“Призначення належного користувача не передає право власності. Йдеться виключно про право користування та відповідальність під час керування”, — пояснила провідна інспекторка відділу інформаційної політики сервісних центрів управління комунікації ГСЦ МВС Дарина Гончаренко.

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Належним користувачем може стати людина, яка має чинне посвідчення водія відповідної категорії. Оформити послугу можна у сервісному центрі МВС, через Кабінет водія або застосунок Дія. Ініціювати оформлення може як власник автомобіля, так і майбутній водій.

У Кабінеті водія сторони обмінюються заявкою через електронну пошту та підтверджують її електронним підписом. У застосунку Дія процедура відбувається за допомогою QR-коду, а автоматична обробка заявки триває до п'яти хвилин. Після цього у належного користувача з'являється цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

У МВС зазначили, що власник і водій самостійно визначають строк користування автомобілем, а скасувати призначення можна будь-коли — онлайн або офлайн. Водночас для одного автомобіля можна призначити лише одного належного користувача, а цей статус не дає права виїжджати за кордон на чужому авто без додаткових документів від власника.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що у США планують обмежувати швидкість автомобілів для водіїв, які систематично перевищують дозволений ліміт.

Також ми писали, що уряд готує зміни до категорій водійських посвідчень і вікових вимог для водіїв.