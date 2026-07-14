Роскошный офис на колесах: как выглядит новый президентский внедорожник Макрона (видео)

Роскошный внедорожник DS N°7 ÉLYSÉE представил французский премиальный автомобильный бренд DS Automobiles.

Эксклюзивное авто для президента страны оснащено 100% электрической силовой установкой, имеет полную бронезащиту и может похвастаться интерьером, сделанным под самые притязательные запросы первого лица государства, сообщает Stellantis.

Фото: Stellantis

Фото: Stellantis

Экстерьер

DS N°7 ÉLYSÉE имеет эксклюзивный цвет кузова Liberty Blue. Подсвечиваемая решетка радиатора DS LUMINASCREEN светится сине-бело-красными цветами Французской Республики, которые повторяются на эмблеме на капоте, отделке задней двери, а также в центральных колпаках колес.

Колесная база автомобиля увеличена на 25 см по сравнению со стандартным DS N°7, что обеспечило исключительно просторный задний ряд сидений.

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Эта трансформация сочетается с полной адаптацией ходовой части, включающей эксклюзивную гидропневматическую подвеску, гарантирующую оптимальный баланс между комфортом, управляемостью и прочностью.

Используемые амортизаторы были разработаны и доработаны во Франции.

Фото: Stellantis

Интерьер

Внутри салона каждая деталь является воплощением французского мастерства, а для его отделки были использованы высококачественные материалы.

Преимущественно светло-серый цвет потолка, обтянутый Alcantara, контрастирует с отделкой из кожи Nappa цвета Eternal Blue и Alcantara на сиденьях и дверных панелях с обивкой в ​​виде ремешка.

Приборная панель включает в себя отделку из ясеня, на которой лазерная гравировка изображает портрет Марианны, символа Французской Республики.

Отделка вентиляционных отверстий и рулевого колеса в форме буквы X украшена тиснеными узорами — фирменным знаком DS Automobiles.

Эксклюзивные элементы дизайна, такие как вышивка "RF" и трехцветные акценты, дополненные перламутровой строчкой светло-золотистого цвета, подчеркивают уникальный характер автомобиля.

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Отличительные особенности

Поскольку DS N°7 ÉLYSÉE — президентское авто, в нем есть ряд элементов, которыми не может похвастаться рядовой кроссовер:

съемные держатели флагов;

специальная световая сигнализация;

снутрисалонное оборудование для обеспечения безопасности;

сникальное рабочее и презентационное пространство.

DS N°7 ÉLYSÉE был разработан как мобильный офис, идеально адаптированный к требованиям президентской канцелярии.

Задняя часть автомобиля была полностью переработана в соответствии с потребностями главы государства. Например, задний диван заменили двумя отдельными сиденьями, которые разделены многофункциональной консолью. Последняя включает в себя выдвижную рабочую столешницу, карманы и ниши для хранения различных вещей, а также индукционную зарядку для мобильного телефона.

Тонировка задних боковых стекол также может регулироваться в диапазоне интенсивности, адаптируемом к различным условиям эксплуатации автомобиля.

Силовая установка

Созданная на базе DS N°7 AWD Long Range, модель DS N°7 ÉLYSÉE оснащена полностью электрической силовой установкой E-TENSE мощностью 350 лошадиных сил, питаемой от батареи емкостью 97,2 кВт⋅ч. Мощность передается на полный привод через два электродвигателя.

Эта архитектура сочетает в себе производительность, бесшумную работу и комфорт в пути, одновременно отвечая требованиям безопасности и производительности президентской резиденции.

Отметим, что этот внедорожник — детище всей Франции без преувеличения: броня и сборка автомобиля производились в Бретани на заводе Centigon, аккумулятор сделан в департаменте О-де-Франс на заводе ACC, электродвигатели — в департаменте Гранд-Эст, подвеска — из Окситании, а даже аудиосистемы разработанные и собранные в регионе Овернь-Рона-Альпы.

Напомним, Эмманюэль Макрон стал первым главой государства, который пересел на электромобиль.

Также сообщалось, что на аукцион выставили уникальные авто президента FIAT.