Розкішний офіс на колесах: як виглядає новий президентський позашляховик Макрона (відео)

Розкішний позашляховик DS N°7 ÉLYSÉE представив французький преміальний автомобільний бренд DS Automobiles.

Ексклюзивний автомобіль для президента країни оснащений 100% електричною силовою установкою, має повний бронезахист і може похвалитися інтер’єром, створеним з урахуванням найвибагливіших вимог першої особи держави, повідомляє Stellantis.

Фото: Stellantis

Фото: Stellantis

Екстер'єр

DS N°7 ÉLYSÉE має ексклюзивний колір кузова Liberty Blue. Підсвічена решітка радіатора DS LUMINASCREEN світиться синьо-біло-червоними кольорами Французької Республіки, які повторюються на емблемі на капоті, оздобленні задніх дверей, а також у центральних ковпаках коліс.

Колісна база автомобіля збільшена на 25 см порівняно зі стандартною моделлю DS N°7, що забезпечило надзвичайно просторий задній ряд сидінь.

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Ця трансформація супроводжується повною адаптацією ходової частини, що включає ексклюзивну гідропневматичну підвіску, яка забезпечує оптимальний баланс між комфортом, керованістю та міцністю.

Амортизатори, що використовуються, були розроблені та вдосконалені у Франції.

Фото: Stellantis

Інтер'єр

У салоні кожна деталь є втіленням французької майстерності, а для його оздоблення були використані високоякісні матеріали.

Переважно світло-сірий колір стелі, обтягнутої Alcantara, контрастує з оздобленням зі шкіри Nappa кольору Eternal Blue та Alcantara на сидіннях і дверних панелях з оббивкою у вигляді ремінця.

Приладова панель має оздоблення з ясена, на якому лазерне гравіювання зображує портрет Маріанни — символу Французької Республіки.

Оздоблення вентиляційних отворів та рульового колеса у формі літери X прикрашене тисненими візерунками — фірмовим знаком DS Automobiles.

Ексклюзивні елементи дизайну, такі як вишивка "RF" та триколірні акценти, доповнені перламутровою строчкою світло-золотистого кольору, підкреслюють унікальний характер автомобіля.

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Відмінні риси

Оскільки DS N°7 ÉLYSÉE — президентський автомобіль, у ньому є низка елементів, якими не може похвалитися звичайний кросовер:

знімні тримачі прапорів;

спеціальна світлова сигналізація;

внутрішньосалонне обладнання для забезпечення безпеки;

комфортний робочий та презентаційний простір.

DS N°7 ÉLYSÉE було розроблено як мобільний офіс, ідеально пристосований до вимог президентської канцелярії.

Задня частина автомобіля була повністю перероблена відповідно до потреб глави держави. Наприклад, задній диван замінили двома окремими сидіннями, розділеними багатофункціональною консоллю. Остання включає в себе висувну робочу стільницю, кишені та ніші для зберігання різних речей, а також індукційну зарядку для мобільного телефону.

Тонування задніх бічних вікон також можна регулювати в діапазоні інтенсивності, який адаптується до різних умов експлуатації автомобіля.

Силова установка

Модель DS N°7 ÉLYSÉE, створена на базі DS N°7 AWD Long Range, оснащена повністю електричною силовою установкою E-TENSE потужністю 350 кінських сил, що живиться від акумулятора ємністю 97,2 кВт⋅год. Потужність передається на повний привід через два електродвигуни.

Ця архітектура поєднує в собі продуктивність, безшумну роботу та комфорт під час подорожі, водночас відповідаючи вимогам безпеки та продуктивності президентської резиденції.

Зазначимо, що цей позашляховик — без перебільшення — дітище всієї Франції: броня та збірка автомобіля здійснювалися в Бретані на заводі Centigon, акумулятор виготовлено в департаменті О-де-Франс на заводі ACC, електродвигуни — у департаменті Гранд-Ест, підвіска — з Окситанії, а навіть аудіосистеми розроблені та зібрані в регіоні Овернь-Рона-Альпи.

Нагадаємо, Емманюель Макрон став першим главою держави, який пересів на електромобіль.

Також повідомлялося, що на аукціон виставили унікальні автомобілі президента компанії FIAT.