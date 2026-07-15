GTA по-киевски: в столице водитель сбил военнослужащего и пытался убежать от полиции (видео)

В ночь на 15 июля жители некоторых районов Киева стали свидетелями погони полицейских за иномаркой.

Мужчина на Toyota Corolla проигнорировал требование патрульных об остановке, сбил военнослужащего, который нес службу на блокпосту и, повредив служебное транспортное средство, начал бежать, сообщили в столичной полиции.

Несколько экипажей патрульной полиции бросились вдогонку за нарушителем.

Во время бегства водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, представлял опасность для других участников дорожного движения и повредил несколько служебных авто.

Не справившись с управлением, в конце концов мужчина врезался в препятствие и вынужден был остановиться, после чего его задержали, а пассажиров деблокировали.

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По информации патрульных, двое сотрудников полиции получили телесные повреждения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, полицейские устроили драку под Киевом.

Также сообщалось, что в Чернигове полицейский насмерть сбил военного на пешеходном переходе.