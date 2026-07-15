GTA по-київськи: у столиці водій збив військовослужбовця та намагався втекти від поліції (відео)

У ніч на 15 липня мешканці деяких районів Києва стали свідками переслідування поліцейськими іномарки.

Чоловік на Toyota Corolla проігнорував вимогу патрульних зупинитися, збив військовослужбовця, який ніс службу на блокпості, та, пошкодивши службовий транспортний засіб, почав тікати, повідомили у столичній поліції.

Кілька екіпажів патрульної поліції кинулися в погоню за порушником.

Під час втечі водій неодноразово порушував правила дорожнього руху, становив небезпеку для інших учасників дорожнього руху та пошкодив кілька службових автомобілів.

Не впоравшись з керуванням, чоловік зрештою врізався в перешкоду й був змушений зупинитися, після чого його затримали, а пасажирів деблокували з автомобіля.

Відео дня

За інформацією патрульних, двоє співробітників поліції отримали тілесні ушкодження. Усім постраждалим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Наразі з'ясовуються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що поліцейські влаштували бійку під Києвом.

Також повідомлялося, що в Чернігові поліцейський на смерть збив військового на пішохідному переході.