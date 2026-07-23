От Daewoo Lanos до Rolls-Royce Spectre: какие авто чаще всего дарят в Украине в 2026-м

Во втором квартале 2026 года украинцы установили сезонный рекорд по количеству перерегистрации автомобилей по договору дарения.

За этот период было перерегистрировано 10 598 транспортных средств всех типов, то есть около 3300 подаренных машин в месяц, подсчитал Институт исследований авторынка.

По данным аналитиков, текущий объем подаренных авто оказался больше на 42,0% (или на 3137 машин), чем это было зафиксировано в первом квартале 2026 года (7461 шт.). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года (9741 шт.), то нынешний показатель оказался больше на 8,8% (на 857 единиц).

Что дарят и кому

Дарение авто у многих ассоциируется с красивой машиной с огромным бантом в стенах салона, однако на практике дело далеко не всегда связано с романтикой и с новым транспортом.

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Средний возраст подаренных авто во втором квартале составил 13 лет, и чаще всего это дарение автомобилей от старшего поколения младшему или наоборот, то есть дарение проверенного годами транспорта в рамках одной семьи.

Топ-10 авто, которые чаще всего дарили во втором квартале 2026 года в Украине

Абсолютным лидером рейтинга является Volkswagen Passat, на втором месте Scoda Octavia, а замыкает тройку лидеров Volkswagen Golf .

Рейтинг самых даримых авто:

Volkswagen Passat (238);

(238); Scoda Octavia (212);

(212); Volkswagen Golf (170);

(170); Mercedes-Benz Sprinter (168);

(168); BMW X5 (160);

(160); Toyota Camry (158);

(158); BMW 5 Series (128);

(128); ЗАЗ Daewoo Lanos (122);

(122); BMW 3 Series (118);

(118); Tesla Model Y (114).

Volkswagen Passat 2013 года Фото: Соцсети

Как правило, все эти авто отличаются надежностью, практичностью и ликвидностью, то есть очень медленно теряют в цене.

"Присутствие в топе коммерческого Mercedes-Benz Sprinter и народных Ланосов подтверждает, что значительная часть дарований является оформлением рабочего инструмента на нового владельца внутри семейного бизнеса", — констатируют аналитики.

В то же время наличие Tesla Model Y и "тройки" от BMW указывает на то, что действительно красивые эмоциональные подарки на праздники никто не отменял.

Что касается двигателей, то среди подаренных преобладают авто с двигателями внутреннего сгорания, что, в принципе, объясняется средним возрастом транспорта в 13 лет.

Бензин: 40,3%.

Дизельное топливо: 32,1%.

Газобаллонное оборудование (ГБО): 13,6%.

Электромобили: 9,3%.

Гибриды: 4,7%.

Уникальные авто

Среди подаренных авто были и действительно редкие и дорогие экземпляры, причем большинство из них — современные электромобили.

Rolls-Royce Spectre — полноразмерный электромобиль класа "люкс".

— полноразмерный электромобиль класа "люкс". BMW i7 — премиальный электрический седан.

— премиальный электрический седан. Rivian R1T — полностью электрический люксовый пикап.

— полностью электрический люксовый пикап. Porsche 718 Boxster — спортивный двухместный родстер с мягким откидным верхом, задним приводом и среднерасположенным мотором.

— спортивный двухместный родстер с мягким откидным верхом, задним приводом и среднерасположенным мотором. Smart #3 — компактный электрический купе-кроссовер.

Rolls-Royce Spectre — подарок для тех, у кого есть все Фото: Rolls-Royce

Напомним, какие четыре авто стали самыми популярными в Украине в 2026 году в соотношении цена-качеств.

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