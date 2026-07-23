Від Daewoo Lanos до Rolls-Royce Spectre: які автомобілі найчастіше дарують в Україні у 2026-му

У другому кварталі 2026 року українці встановили сезонний рекорд за кількістю перереєстрацій автомобілів за договором дарування.

За цей період було перереєстровано 10 598 транспортних засобів усіх типів, тобто близько 3300 подарованих автомобілів на місяць, підрахував Інститут досліджень авторинку.

За даними аналітиків, поточний обсяг подарованих автомобілів виявився на 42,0% (або на 3137 машин) більшим, ніж було зафіксовано в першому кварталі 2026 року (7461 шт.). Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року (9741 шт.), то нинішній показник виявився більшим на 8,8% (на 857 одиниць).

Що дарують і кому

Подарунок у вигляді автомобіля у багатьох асоціюється з гарною машиною з величезним бантом у салоні, проте на практиці це далеко не завжди пов’язано з романтикою та новим транспортом.

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Середній вік подарованих автомобілів у другому кварталі становив 13 років, і найчастіше це дарування машини від старшого покоління молодшому або навпаки, тобто дарування перевіреного роками транспорту в межах однієї родини.

Топ-10 автомобілів, які найчастіше дарували у другому кварталі 2026 року в Україні

Абсолютним лідером рейтингу є Volkswagen Passat, на другому місці — Skoda Octavia, а замикає трійку лідерів Volkswagen Golf.

Рейтинг автомобілів, які найчастіше дарують:

Volkswagen Passat (238);

(238); Škoda Octavia (212);

(212); Volkswagen Golf (170);

(170); Mercedes-Benz Sprinter (168);

(168); BMW X5 (160);

(160); Toyota Camry ( 158);

158); BMW 5 Series ( 128);

128); ЗАЗ Daewoo Lanos (122);

(122); BMW 3 Series (118);

(118); Tesla Model Y (114).

Volkswagen Passat 2013 року Фото: Соцсети

Як правило, всі ці автомобілі відрізняються надійністю, практичністю та ліквідністю, тобто дуже повільно знецінюються.

"Присутність у топ-рейтингу комерційного Mercedes-Benz Sprinter та популярних "Ланосів" підтверджує, що значна частина дарунків — це оформлення робочого засобу на ім’я нового власника в рамках сімейного бізнесу", — зазначають аналітики.

Водночас наявність Tesla Model Y та "трійки" від BMW свідчить про те, що справді гарні, емоційні подарунки на свята ніхто не скасовував.

Що стосується двигунів, то серед подарованих переважають автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, що, в принципі, пояснюється середнім віком транспортних засобів, який становить 13 років.

Бензин: 40,3 %.

Дизельне паливо: 32,1%.

Газобалонне обладнання (ГБО): 13,6%.

Електромобілі: 9,3%.

Гібриди: 4,7%.

Унікальні автомобілі

Серед подарованих автомобілів були й справді рідкісні та дорогі екземпляри, причому більшість із них — сучасні електромобілі.

Rolls-Royce Spectre — повнорозмірний електромобіль класу "люкс".

— повнорозмірний електромобіль класу "люкс". BMW i7 — преміальний електричний седан.

— преміальний електричний седан. Rivian R1T — повністю електричний люксовий пікап.

повністю електричний люксовий пікап. Porsche 718 Boxster — спортивний двомісний родстер із м'яким відкидним верхом, заднім приводом і середньорозташованим двигуном.

— спортивний двомісний родстер із м'яким відкидним верхом, заднім приводом і середньорозташованим двигуном. Smart #3 — компактний електричний купе-кросовер.

Rolls-Royce Spectre — подарунок для тих, у кого є все Фото: Rolls-Royce

Нагадаємо, які чотири автомобілі стали найпопулярнішими в Україні у 2026 році за співвідношенням ціна-якість.

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