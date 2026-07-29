"Электрификация" авторынка Украины: как изменились предпочтения потребителей за 10 лет

Пять лет Nissan Leaf удерживал первенство в Украине среди самых популярных электромобилей, прежде чем уступить лидерство "китайскому" Volkswagen, а затем — американской Tesla.

За почти 10 лет, начиная с 2017-го, рынок электромобилей в Украине существенно изменился, а главными критериями в выборе таких машин среди граждан были технологичность, емкость батареи и цена, сообщает Институт исследований авторынка.

По данным ресурса, за первые шесть месяцев 2026 года парк электромобилей в Украине вырос на 14 тысяч единиц, учитывая первые регистрации новых и подержанных легковушек на батарейной тяге.

За 10 лет активного развития электротранспорта, появления новых, более мощных моделей, а также активного роста китайского рынка электрокаров, список лидеров среди авто на электрической тяге в Украине заметно изменился.

Відео дня

Институт исследований авторынка констатирует, что за этот период в стране сменилось "три четких исторических эпохи".

2017-2021

В этот период, на протяжении пяти лет, абсолютным лидером в сегменте электрокаров в Украине был Nissan Leaf. Причиной всплеска популярности стал ввоз в страну подержанных "электричек" этой марки из США и Европы.

Nissan Leaf отличался условно доступной ценой, что способствовало его популярности. Чаще всего такие авто покупали в качестве дополнительного в семье для коротких поездок по городу.

В список фаворитов этого периода входили также Chevrolet, Fiat и и Smart.

2022-2023

Впервые за шесть лет Nissan Leaf уступил первенство Volkswagen. Причиной этого стал массовый серый импорт новых и почти новых электрокроссоверов ID.4 и ID.6, изготовленных на китайских заводах СП SAIC-VW и FAW-VW.

"Украинец увидел, что по цене б/у премиума можно получить новый просторный SUV с запасом хода 500+ км", — отмечают обозреватели.

В то же время в пятерку лидеров попала по той же причине и Honda со своими моделями M-NV и e:NS1 китайского производства.

2024-2026

Начиная с 2024-го и по сей день лидером среди тех, кто вбирает электромобиль, остается Tesla.

По словам аналитиков, снижение цен на страховых аукционах США и большой выбор Model 3 и Model Y сделали американский бренд бестселлером №1.

Однако на пятки Tesla уже наступает китайский автопром. BYD, который в 2023 году занимал 10-е место, в 2024-2025-м уже закрепился на седьмом, получив абсолютное первенство среди только новых авто.

В первом полугодии 2026 года, после спада импорта электромобилей, марка совершит рывок сразу на 3-е место, обогнав Volkswagen, Hyundai и Kia.

Zeekr дебютировал в топе в 2025 году (девятое место) и уверенно держится в десятке в 2026-м.

Ранее популярные Smart, Fiat и даже Jaguar вылетели из рейтинга, проиграв и по цене, и по емкости батареи, и по технологичности.

Напомним, Zeekr выводит на рынок самый мощный и быстрый минивэн в мире.

Также мы писали, что в Тернополе Tesla превратилась в амфибию.