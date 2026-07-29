"Електрифікація" авторинку України: як змінилися уподобання споживачів за 10 років

П'ять років Nissan Leaf утримував першість в Україні серед найпопулярніших електромобілів, перш ніж поступитися лідерством "китайському" Volkswagen, а потім — американській Tesla.

За майже 10 років, починаючи з 2017 року, ринок електромобілів в Україні суттєво змінився, а головними критеріями вибору таких автомобілів серед громадян були технологічність, ємність акумулятора та ціна, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

За даними цього ресурсу, за перші шість місяців 2026 року парк електромобілів в Україні зріс на 14 тисяч одиниць, враховуючи перші реєстрації нових та вживаних легкових автомобілів на акумуляторній тязі.

За 10 років активного розвитку електротранспорту, появи нових, більш потужних моделей, а також активного росту китайського ринку електромобілів список лідерів серед автомобілів з електричним приводом в Україні помітно змінився.

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Інститут досліджень авторинку констатує, що за цей період у країні відбулася зміна "трьох чітких історичних епох".

2017–2021

У цей період, протягом п’яти років, абсолютним лідером у сегменті електромобілів в Україні був Nissan Leaf. Причиною сплеску популярності стало ввезення до країни вживаних "електричок" цієї марки зі США та Європи.

Nissan Leaf відрізнявся відносно доступною ціною, що сприяло його популярності. Найчастіше такі автомобілі купували як додатковий транспортний засіб у родині для коротких поїздок містом.

До списку фаворитів також входили також Chevrolet, Fiat та Smart.

2022–2023

Вперше за шість років Nissan Leaf поступився лідерством Volkswagen. Причиною цього став масовий "сірий" імпорт нових та майже нових електрокросоверів ID.4 та ID.6, виготовлених на китайських заводах СП SAIC-VW та FAW-VW.

"Українець побачив, що за ціною вживаного преміум-автомобіля можна придбати новий просторий SUV із запасом ходу понад 500 км", — зазначають оглядачі.

Водночас до п’ятірки лідерів з тієї ж причини увійшла й Honda зі своїми моделями M-NV та e:NS1 китайського виробництва.

2024–2026

Починаючи з 2024 року й донині лідером серед тих, хто купує електромобілі, залишається Tesla.

За словами аналітиків, зниження цін на страхових аукціонах у США та широкий вибір моделей Model 3 і Model Y зробили американський бренд бестселером №1.

Однак на п’яти Tesla вже наступає китайська автопромисловість. Компанія BYD, яка у 2023 році посідала 10-те місце, у 2024–2025 роках уже закріпилася на сьомому, здобувши абсолютне лідерство серед виключно нових автомобілів.

У першому півріччі 2026 року, після спаду імпорту електромобілів, ця марка підніметься одразу на 3-тє місце, випередивши Volkswagen, Hyundai та Kia.

Zeekr увійшов до топ-10 у 2025 році (дев'яте місце) і впевнено утримує позиції в десятці у 2026-му.

Раніше популярні Smart, Fiat і навіть Jaguar вилетіли з рейтингу, поступившись як за ціною, так і за ємністю акумулятора, і за технологічністю.

Нагадаємо, що Zeekr виводить на ринок найпотужніший і найшвидший мінівен у світі.

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