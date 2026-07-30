Альтернатива семейному кроссоверу: Suzuki показала внедорожный минивэн за $15 000 (фото)

Представлен новый Suzuki XL7. Эта семейная модель с повышенной проходимостью рассчитана на 7 мест и доступна с заводским ГБО.

Минивэн Suzuki XL7 дебютировал в Индонезии, ведь именно там производят эту бюджетную модель. Его цена составляет от 274,3 до 329,7 миллиона рупий ($15 170 – 18 230). Подробности о новинке раскрыты на сайте Suzuki.

Автомобиль получил новую переднюю часть Фото: Suzuki

Новый Suzuki XL7 не имеет ничего общего с одноименным рамным внедорожником начала 2000-х годов. Это внедорожная версия доступного 4,4-метрового минивэна Suzuki Ertiga, которая выпускается с 2020 года.

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Высокий капот, рельефные боковые панели и клиренс 200 мм придают минивэну сходство с кроссоверами. Новый Suzuki XL7 получил обновленную переднюю часть с более широкой решеткой радиатора и более агрессивным бампером с увеличенным воздухозаборником. В отделке могут использоваться хром или черный глянцевый декор.

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Suzuki XL7 предлагается с 1,5-литровой бензиновой четверкой Фото: Suzuki

В семиместном салоне улучшили отделку и установили более крупный 9-дюймовый сенсорный экран, но приборная панель осталась аналоговой. Базовая комплектация включает кондиционер и камеру заднего вида, а в топовой версии есть бесключевой доступ, климат-контроль, видеорегистратор и камеры кругового обзора.

В салоне установили 9-дюймовый сенсорный экран Фото: Suzuki

Все автомобили Suzuki XL7 комплектуются 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 к. с., который можно дополнить "мягкой" гибридной установкой или заводским ГБО. На разных рынках модель предлагается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4- или 6-ступенчатым автоматом.

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